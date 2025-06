Natxo González no seguirá en el Amorebieta El técnico vitoriano y el club de Urritxe finalmente no han podido llegar a un acuerdo para prolongar su estancia en el banquillo zornotzarra

El interés en la continuidad de Natxo González por parte del Amorebieta, adelantado por este periódico hace ya unos días, y confirmado por su director ... deportivo Jabi Luaces en una entrevista, finalmente no ha terminado en buen puerto. El club de Urritxe acaba de anunciar la no continuidad del técnico vitoriano al frente del banquillo azul, tras no haber podido alcanzar un acuerdo satisfactorio para todas las partes.

En un breve comunicado, el Amorebieta informa de la no continuidad de Natxo González como entrenador del primer equipo azul, al mismo tiempo que le agradecen «la profesionalidad, el trato humano y la dedicación con la que ha trabajado durante estos meses como entrenador azul«. También le desean »la mayor de las suertes de cara al futuro, tanto en el ámbito deportivo como en el personal». «Eskerrik asko, Natxo. Urritxe siempre será tu casa», termina la misiva. En una entrevista concedida a EL CORREO, Natxo González dejaba la puerta abierta a su continuidad en el Amorebieta, con el que se le quedó «una espinita clavada» y «una sensación de deuda con el club» por no haber podido alcanzar la meta para el que se le trajo el pasado mes de noviembre, que era lograr la permanencia. El trabajo desempeñado, la gestión del grupo y los números logrados por Natxo González había dejado satisfecho a los gestores zornotzarras. Lograr su continuidad era una prioridad. Sin embargo, tras no llegar a ese acuerdo, el Amorebieta debe reaccionar con rapidez para poder encontrar un nuevo inquilino para su banquillo, con quien comenzar a diseñar la plantilla del próximo curso en Segunda Federación.

