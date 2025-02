Natxo González: «La mejor medicina son las victorias»

El Amorebieta rompía este domingo una larga racha de seis jornadas sin conocer la victoria, una dinámica que le había dejado con riesgo importante de quedar cerca de descabalgarse de la lucha por la permanencia. Una pelea a la que se ha vuelto a enganchar ... con la goleada que le ha endosado al Arenteiro, al que no le sientan nada bien las visitas a tierras vizcaínas: los gallegos han perdido con Sestao River, Barakaldpo y también Amorebieta. Los azules, además, lograron mantener su portería inmaculada, por lo que en el seno de la caseta azul la alegría era doble, como poco.

La de este domingo fue una mañana casi perfecta para los azules. Hasta el propio Natxo González se permitía el lujo de ironizar en sala de prensa: «Hoy somos todos guapos y de ojos azules. Todo ha salido bien, ha sido todo perfecto. Han salido las cosas y, por lo tanto, todo es maravilloso», espetaba. Claramente, la lograda ante el Arenteiro, que lucha por colarse en el play-off de ascenso a LaLiga Hypermotion, «es una buena victoria en uno de esos días en los que haces gol, no encajas… estábamos buscándolo y hoy hemos tenido ese tiempo», se felicitaba el técnico vitoriano del Amorebieta.

«Merecíamos un premio. Hablábamos de que estas últimas semanas habíamos vuelto al camino del cual nos habíamos desviado un poco. Y la victoria no hace más que certificar eso, esa percepción que teníamos de parecer que encontrábamos esa estabilidad y esa consistencia. Y lo hemos demostrado», proseguía el titular del banquillo de Urritxe.

Estabilidad

Eso sí, como ya hizo en la previa, González volvía a advertir que «este es el nivel que tenemos que dar, a nivel de concentración sobre todo». Aunque suene a típico tópico, «la mejor medicina son las victorias», decía un Natxo González que no se salía de su guion. «Tenemos que seguir y ver que hemos vuelto al camino que nos tiene que ayudar a conseguir los objetivos».

Del desarrollo del duelo ante el Arenteiro en Urritxe, el míster reconocía que «nos ha costado encontrar la estabilidad en el partido, pero cuando la hemos encontrado no la hemos soltado». «El hecho de jugar en casa no tiene que obsesionarnos, no tiene que provocar que tengamos que hacer cosas que no nos van bien», explicaba. «Hemos estado bien a a nivel defensivo, teníamos la posibilidad de correr en transiciones y también, en muchos minutos, la posibilidad de tener el balón. Pero todo eso desde la consistencia y de defensivamente mantener ese nivel», recalcaba.

«Está claro que si no defiendes bien, todo es inestabilidad. Para encontrar estabilidad, tienes que encontrar esa sensación de seguridad en el propio jugador, que sienta al compañero cerca, que haya solidaridad… todo eso cuando se habla de bloque y de buenos equipos», concluía.