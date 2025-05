Natxo González: «El del domingo es un partido para competir»

Fernando Romero Viernes, 9 de mayo 2025, 20:39 Comenta Compartir

Tras un par de jornadas lejos de su feudo, en las que se confirmó definitivamente su descenso matemático a Segunda Federación, el Amorebieta regresa este domingo a Urritxe para medirse al Celta Fortuna, un rival que llega en una notable racha de siete jornadas sin perder y con el play-off de ascenso como objetivo. Los celestes son un rival correoso y muy en forma que probarán el estado, sobre todo mental, de los azules tras el fiasco de hace una semana en Lasesarre.

«En estos días, he estado asimilando y asumiendo un poco el descenso de categoría, lógicamente con tristeza. Esa es la palabra», reconoce Natxo González. «Hace unos días, aún nos agarrábamos a un clavo ardiendo, uno siempre tiene la esperanza de poder seguir con opciones, aunque todos sabíamos que eran mínimas», señala con resignación.

De aquel derbi contra el Barakaldo, lo peor que se llevó el míster fue la «decepción» por la imagen mostrada por su equipo. Ahora, ya con más calma pero con la misma contundencia que hace una semana, González tiene claro que la meta para lo que resta de temporada es «por lo menos cambiar la imagen del equipo y competir mejor».

Esa es la palabra clave para el titular del banquillo de Urritxe, competir. «Somos profesionales y nos tenemos que respetar. Representamos a un club y a una afición. Y tenemos que seguir compitiendo. Si acabamos con 40 puntos en vez de 32, pues mejor», lanza. «Todo esto son palabras. Luego hay que demostrarlo con hechos. Espero que el domingo demos una buena imagen, acorde con la realidad y con lo que tenemos que hacer». Aviso claro a navegantes.

Contundente

Pero por si no queda del todo claro, Natxo González insiste: «Lo que no puede ser es dar la imagen que dimos en Lasesarre. Eso es lo que no podemos permitir». Contundente. «Puedes perder o ganar, pero (los jugadores) saben que la forma de conseguir las cosas me interesa mucho. Y la del otro día no es la forma. No me identifico con lo que hicimos en Barakaldo», afirma vehemente.

En esta misma línea, el técnico de los azules reitera que «siempre hemos incidido mucho en ello, luego las cosas pueden salir o no, y ya está». Pero, «por lo menos, salir con la cabeza alta. Y el otro día no podíamos levantar la cabeza porque sentíamos cierta vergüenza con lo que ofrecimos. Eso es lo que más me duele como entrenador».

Sobre qué tipo de recibimiento espera por parte de la afición zornotzarra en este regreso a Urritxe, Natxo González imagina que «no será un sentimiento de alegría y felicidad, como no puede ser de otra manera». «Nos recibirán como entienda la gente que tiene que recibirnos. Nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es que los que vengan disfruten del partido. Aunque en estos momentos es difícil», apunta.

Enfrente, el Amorebieta tendrá a un rival que todavía tiene cosas muy importantes en juego, como la posibilidad de entrar en el play-off, del que le separan cuatro puntos. Para Natxo González, el Celta Fortuna «es uno de los equipos que mejor fútbol hace, desde mi punto de vista, con una dinámica muy buena y con opciones de disputar esa fase de ascenso».

«En fútbol de ataque son muy buenos, tienen jugadores con desequilibrio. Tienen chavales con mucha energía y con hambre de poder llegar arriba, porque están viendo que es una realidad poder llegar al primer equipo. Vendrán con la intención de seguir sumando. A ver si estamos a la altura. El del domingo es un partido para competir», advierte.

Temas

SD Amorebieta