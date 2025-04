«Mientras haya la más mínima posibilidad, hay que pelearla», incide Natxo González

Hace un par de temporadas, el Amorebieta certificó en Lezama un ascenso a Segunda División. Este sábado, sin embargo, luchará en el mismo escenario por ... mantener viva la llama de la permanencia en Primera Federación. Una agónica lucha para los zornotzarras en la que sus opciones se han reducido drásticamente tras la derrota del pasado fin de semana ante la Real Sociedad B. Por eso, para los de Natxo González es absolutamente crucial ganar este derbi ante un Bilbao Athletic que será un duro escollo, ya que los de Jokin Aranbarri apuran también sus opciones de colarse en el play-off de ascenso.

«La situación es complicada, la derrota contra la Real Sociedad B lógicamente afecta porque nos estamos jugando mucho», admite González. «El equipo está llevando un desgaste emocional importante, desde que yo vine estamos jugando finales. Y el equipo siempre ha respondido muy bien, pero después del partido contra la Real estaba afectado», significa.

En este mismo sentido, el titular del banquillo de Urritxe comenta que «los jugadores llevan un desgaste emocional muy importante» porque «es tortazo tras tortazo». «Pero nos hemos levantado siempre. Ahora es el momento más difícil. Pero para eso estamos, para ayudar y para intentar seguir en pie», recalca.

Los zornotzarras, conjurados de forma especial para la ocasión, mantienen vivas las esperanzas de poder aferrarse a la categoría. Son plenamente conscientes de que solo les vale ganar y en ello pondrán todo su empeño. «Yo siempre me agarro a un clavo ardiendo», lanza de forma explícita el técnico de los de Urritxe.

«Mientras haya la más mínima posibilidad, hay que pelearla. El equipo va a seguir compitiendo. Puedes enganchar dos victorias consecutivas y vuelves a estar ahí. Vamos a trabajar las últimas posibilidades que tenemos, y en eso estamos», afirma rotundo. «Vamos a pensar en ganar este sábado, vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo, que estamos siempre muy cerca de conseguir la victoria. Y vamos a insistir en ello. No hay más. No podemos mirar más allá».

Con todo, para Natxo González la 'final' de este sábado en Lezama no es la última bala con la que cuenta el Amorebieta. Penúltima, quizá. «Hasta que matemáticamente no tengas ninguna opción… quedan veintiún puntos y estamos a nueve. Estamos hablando de que tenemos muy pocas posibilidades. Y si no ganamos, cada vez serán menos. Pero no es la última», apunta.

En lo meramente deportivo, dos son las ausencias con las que cuenta el técnico de los zornotzarras, que no podrá contar con el central Jon Ander Amelibia, que cumple ciclo, ni con el delantero Álvaro Marín, al que le han caído dos partidos por sus protestas desde el banquillo en la pasada jornada. Dos ausencias que probablemente obligarán al preparador gasteiztarra a tener que retocar su esquema táctico. «Cuando te faltan jugadores, tienes menos armas y eres más débil. Pero esto pasa. Saldrán otros y ya está», zanja.