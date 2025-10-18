Un mal inicio condena al Arenas en Ferrol

Cuarto partido lejos de casa y cuarta derrota para el Arenas lejos de Gobela. El mal arranque del histórico ante un Racing de Ferrol mucho ... más enchufado fue absolutamente decisivo. Dos dianas en los primeros cinco minutos ya decantaron la balanza claramente del lado gallego, que sentenció poco después. Los de Jon Erice mejoraron, sobre todo, tras el descanso, pero acusaron su falta de contundencia en los metros finales. Este cuarto tropiezo como visitante mete al Arenas en la zona roja.

Todo lo que podía haber tenido ideado Jon Erice para este encuentro, se vino abajo a las primeras de cambio. Y es que el partido no pudo empezar peor para el Arenas. Antes de los dos minutos, ya iba perdiendo. Pascu robó en zona de medios, se plantó en la frontal con demasiada facilidad y desde ahí batió a Anartz con un disparo raso cruzado. Y en el cinco, el jugador alicantino firmaba de cabeza su doblete tras un centro medido desde el costado derecho ferrolano. Precisamente, dos de las situaciones sobre las que ya advertía el técnico navarro en la previa.

Racing Ferrol Parera; Leal, Pujol, Saúl, Álvaro Ramón (Markel Artetxe, 66'); Gelardo, Tejera (Gorostidi, 55'); David Concha (Dacosta, 76'), Jairo (Álvaro Peña, 76'), Pascu; Antón Escobar (Álvaro Jiménez, 66'). 3 - 1 Arenas Club Anartz Peña; Sillero, Paul Álvarez, Mutilva, Pablo García (Galder, 66'); Mattheus (Álvaro Vázquez, 73'), Borikó (Sustatxa, 20'), Verde, Babá; Lartitegi (Troncho, 46'), Jorge Luis (Collado, 20'). Goles: 1-0, min. 2: Pascu; 2-0, min. 5: Pascu; 3-0, min. 19: Álvaro Ramón; 3-1, min. 84: Sustatxa.

Árbitro: José Alberto Pardeiro Puente (comité cántabro). Amonestó a Álvaro Ramón, Tejera por el Racing de Ferrol; y a Babá, Pablo García, Galder, Mutilva por el Arenas.

El conjunto local dominaba a placer el inicio del partido, y no tardó en plasmarlo con su tercer gol. Leal centró de nuevo desde la derecha, Pascu erró en el remate y Álvaro Ramón cazó el rechace para fusilar. Un duro castigo que obligó a un muy enfadado Jon Erice a retocar el equipo. Metió un doble cambio con Collado y Sustatxa para reforzar la zona ancha, y lo cierto es que le sirvió para cambiar la dinámica del partido.

El Arenas comenzó a tener el balón y a mirar área rival. El recién entrado Collado tuvo un par de buenos remates desde la frontal que no cogieron portería por poco, Sillero conectó un buen cabezazo que se fue fuera y Lartitegi intentó sorprender con un libre directo por encima de la barrera. La mejor de todas, un remate de tijera de Babá en la frontal de la pequeña.

Mejoría insuficiente

Los rojinegros llegaron a perforar la portería gallega, pero el colegiado invalidó el gol al entender que Babá entró con la plancha por delante para rebañarle el balón al meta local, justo antes del minuto 45. Ya en el descuento, el colegiado también anuló un gol al Racing de Ferrol por empujón de Antón Escobar. En el larguísimo tiempo añadido, el FVS cobró protagonismo, ya que también intervino para revisar un penalti reclamado por el banquillo gallego por posible pisotón de Pablo García a Escobar. Todo quedó en nada.

El paso por vestuarios le sentó bien al Arenas, que compareció en el verde siendo un equipo sensiblemente más reconocible. Con el bloque más adelantado y más ajustado en la presión, pudo tener mucha más posesión y jugar en zonas de peligro. Aunque le faltó, otra vez, un poco más de mordiente en metros finales. Troncho, que entró de refresco, puso a prueba al meta Parera y Verde mandó un remate al larguero. También acabó en el travesaño un disparo de Pascu tras una mala cesión hacia Anartz.

El FVS intervino otra vez al filo de la hora de juego para deshacer una roja directa que el colegiado le mostró a Pablo García tras un aparatoso choque fortuito con Migue Leal. A partir de ahí, el partido entró en un valle en el que sucedió poco. Se reactivó en el tramo final. Álvaro Jiménez pudo anotar el cuarto del conjunto gallego y Troncho recortar distancias en un ida y vuelta. La insistencia arenera encontró premio en el 84', con un zapatazo de Sustatxa tras acción individual en la frontal. Verde, ya con el tiempo cumplido, estrelló otro potente golpeo en el larguero.