Racing Ferrol
Racing Ferrol 3 - 1 Arenas

Un mal inicio condena al Arenas en Ferrol

Los rojinegros ofrecieron una mejor versión tras el descanso, ya demasiado tarde

Fernando Romero

Sábado, 18 de octubre 2025, 16:42

Comenta

Cuarto partido lejos de casa y cuarta derrota para el Arenas lejos de Gobela. El mal arranque del histórico ante un Racing de Ferrol mucho ... más enchufado fue absolutamente decisivo. Dos dianas en los primeros cinco minutos ya decantaron la balanza claramente del lado gallego, que sentenció poco después. Los de Jon Erice mejoraron, sobre todo, tras el descanso, pero acusaron su falta de contundencia en los metros finales. Este cuarto tropiezo como visitante mete al Arenas en la zona roja.

