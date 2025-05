Peru Olazabal Barakaldo Miércoles, 14 de mayo 2025, 17:12 Comenta Compartir

Bittor Isuskiza es uno de los cuatro integrantes que se mantiene en el Barakaldo desde antes de que el club se transformase en sociedad anónima deportiva, la llegada de los nuevos dirigentes o de piezas fundamentales en los últimos años como Joseba Núñez -director deportivo- o Imanol de la Sota -entrenador-. Ha vivido diferentes épocas en Lasesarre y ha sabido resistir gracias a su buen hacer y su esfuerzo innegociable en la mediapunta. Con dos ascensos a sus espaldas -además de otros dos en el Portugalete y el Sestao River-, a sus 26 años, el de Gordexola cumplió el pasado sábado cien partidos con el cuadro gualdinegro. Además, lo hizo en un escenario inigualable como El Reino de León y marcando un gol, que acabó siendo intrascendente.

–De debutar como gualdinegro en Txerloia, campo del Anaitasuna, a cumplir cien partidos en el club en El Reino de León. ¿Qué ha cambiado para usted en estos tres años y medio?

-Cambiar como tal, poco. Sigo jugando en el mismo club. Sí se nota que los desplazamientos son más largos, pero todo sigue siendo parecido a cuando llegué. La mentalidad del equipo es la misma, la de conseguir siempre lo máximo posible. Anteponer los objetivos del club a los individuales y tratar de mejorar lo máximo posible.

–¿Ha cambiado su manera de concebir el fútbol al pasar de jugar en Tercera Federación a Primera Federación?

-Sí, en ese sentido, todo ha cambiado bastante. Antes entrenábamos a las tardes y ahora lo hacemos por las mañanas. A eso ya me he acostumbrado y no lo cambiaría. A la hora de jugar, también ha cambiado mucho el ritmo que tienen los partidos. El fútbol es más rápido, los campos suelen ser más grandes, todos de hierba natural...Eso te exige pensar más rápido con balón y estar mejor preparado físicamente. Hay que prestarle más atención al gimnasio, la nutrición, el descanso...Está todo más profesionalizado.

–Cuando fichó en enero de 2022. ¿Se imaginaba estar así a estas alturas?

-No. No me imaginaba estar ya este año en Primera Federación. Cuando fiché, había objetivo de hacer play-off, lo hicimos, pero no pudimos ascender. Al año siguiente, entró la nueva directiva, hubo cambios en el club y, desde ahí, conseguimos los dos ascensos consecutivos.

–¿Por qué cree que ha ganado tanta estabilidad en el Barakaldo?

-El primer año que estuve en el Portugalete ascendimos a Segunda B y, al año siguiente, no estaba al nivel de la categoría. Allí me fui al Sestao River, pero estuve los cinco últimos meses lesionado y, tras tanto tiempo parado, decidieron no contar conmigo. Aquí llevo ya tres meses y medio, Imanol de la Sota me ha dado confianza, creo que ido creciendo como jugador durante este tiempo. Teniendo minutos, confianza en ti mismo y tranquilidad, eso te ayuda a mejorar.

–¿Qué es el Barakaldo para usted?

-Pues estuve el último año de juveniles aquí aparte de estos tres años y medio, así que tanto tiempo te hace tener un sentimiento de mucho cariño al club y a esta gran afición. Desde que he estado aquí, siempre nos han apoyado en todos los lados y eso es lo que te hace esforzarte y trabajar al máximo.

–¿Qué implica para usted haber cumplido cien partidos en este club?

-Es una gran ilusión. Tenía ya ganas de cumplirlos porque sabía desde hace un tiempo que me quedaban pocos. Es difícil que un jugador se mantenga durante tanto tiempo y jugando tantos partidos en un mismo club. Llegar a cien partidos en este gran club es un orgullo.

–Después de vivir cuatro ascensos en sus últimas cinco temporadas, ¿cómo ha vivido esta segunda vuelta, no tan exitosa?

-Esta es una categoría en la que los errores te penalizan y te exige estar todos los partidos concentrado al cien por cien. Ese es el problema que hemos tenido durante mes y medio, porque el resto de la temporada hemos competido bien y hemos conseguido buenos resultados. Si no llega a ser por esa racha, este equipo está capacitado para estar en los puestos de arriba.

–Particularmente, ¿cómo ha vivido esta primera experiencia en Primera Federación?

-Me ha parecido una categoría muy bonita. He visitado muchos campos en los que no había jugado y son impresionantes. Tampoco había viajado tanto nunca. Yo en la primera vuelta igual no tuve todos los minutos que esperaba, pero seguí trabajando y en la segunda vuelta he tenido más oportunidades. El míster ha confiado más en mí y estoy contento.

–¿Qué se plantea de cara al próximo curso?

-A mí me gustaría seguir en el Barakaldo, pero vete a saber. El fútbol da muchas vueltas. Hay muchos factores. Depende también de lo quiera el director deportivo, el entrenador...Todavía no pienso en ello y no tengo ni idea de nada.