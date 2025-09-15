Una lección para el Arenas

El salto de categoría a Primera Federación acarrea también un mayor nivel competitivo, obviamente, en el que la exigencia es más alta y en la ... que, del mismo modo, los fallos son castigados duramente. Una lección que el Arenas está aprendiendo un poco y sobre la marcha en estas tres primeras jornadas. Los de Jon Erice venían dejando buenas sensaciones, mostrándose como un equipo ambicioso, al que le gusta ir arriba y jugar lejos de su portería.

Los problemas están apareciendo cuando a los rojinegros les toca defender el entorno de su área. Ahí, no terminan de ajustar ni mostrar la contundencia necesaria en muchas ocasiones ante el empuje de su adversario. Una circunstancia que los ha llevado a encajar ya cinco dianas en tres partidos, lo que convierte a los de Gobela en el segundo equipo más goleado del grupo 2 de Segunda Federación, únicamente por detrás el Mérida (7) y al mismo nivel que el Cacereño, ambos metidos entre los cinco que a día de hoy perderían la categoría.

La parte positiva de la valiente apuesta del Arenas de Jon Erice es que también son cinco los goles que han anotado en las tres primeras fechas de competición, tres de ellos obra de un Babá que sigue en estado de gracia. Esas cinco dianas convierten al 'histórico' igualmente en el segundo equipo más anotador del grupo, únicamente por detrás del intratable Tenerife, líder con su marco aún inmaculado.

Autoexigencia

El margen de mejora en todas las facetas aún es mucho y Erice lo sabe, pero también es crítico y no se muerde la lengua a la hora de valorar la actuación de su equipo, como hizo en Lasesarre tras caer en el derbi. «No podemos ser un equipo que pueda jugar a tener miedo, a no saltar, a no presionar, a no ser nosotros. Hemos sido culpables de no haber hecho una buena primera parte», lanzaba. «Con el 2-0 nos hemos soltado y hemos sido nosotros. Hemos generado peligro, el gol, hemos tenido el empate… el balance está bastante claro y creemos saber por dónde han ido nuestros fallos», añadía.

«Somos un equipo que basa más su fútbol en estar lejos de su portería, y demostramos porqué. Cuando hemos pasado apuros ha sido más por estar cerca de portería. No somos un equipo que tenga ese oficio, esa veteranía, ese poso para estar unos minutos cerca de nuestra área», desgranaba el técnico pamplonés. «Nos cuesta mucho y nos pasan cosas. Lo saben los chichos, tenemos que intentar hacer los ajustes necesarios», incidía el titular del banquillo de Gobela.

Más allá de esas imprecisiones y concesiones en línea defensiva, el derbi de Lasesarre no fue un buen partido del Arenas en líneas generales, especialmente en una primera mitad en la que no pasó prácticamente nada ni en un lado ni en otro del terreno de juego. «Me ha aburrido bastante, no me gusta ese fútbol», espetaba Erice al respecto. «No hemos estado precisos para nada. Esa es nuestra realidad hoy y tenemos que analizarla.», señalaba un Jon Erice que se cargaba con la culpa: «No me gustan las excusas. Asumo la derrota yo, asumo que no he acertado y asumo que tenemos que trabajar para ser mejores que el rival y poder ganar el siguiente partido».