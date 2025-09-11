«El de Lasesarre es un partido muy difícil y, a la vez, muy bonito», afirma Erice

Fernando Romero Jueves, 11 de septiembre 2025, 15:23 Comenta Compartir

Tratar de seguir adelante con la buena línea de juego y resultados con la que han dado comienzo a la temporada. Ese es el gran objetivo del Arenas de cara al derbi vizcaíno que este viernes le llevará hasta Lasesarre para medirse al Barakaldo. Un duelo que será, igualmente, el primero que disputan lejos de Gobela. Toda una prueba de fuego para Jon Erice y los suyos. La ilusión de un ambicioso debutante frente a la mayor experiencia del conjunto fabril, llamado a estar en la zona noble de la tabla. En definitiva, un encuentro con todos los ingredientes para que la afición de una y otra margen disfruten, pese a la nocturnidad del horario.

«Es un partido muy bonito, de ambiente, de rivalidad. La gente está metida. Es muy difícil y, a la vez, muy bonito», describe Jon Erice. «Me gustan mucho los derbis. Estás en la misma categoría, cerca, peleas por unos objetivos que antes de comenzar te los colocan, en lugar de ver cómo va la temporada…», desliza. «Lo tenemos preparado, los chicos están muy preparados. Luego, veremos si somos capaces, con todos los condicionantes que tiene un partido de fútbol, de imponer nuestro juego y sacar los tres puntos para traerlos a Getxo», comenta en este mismo sentido el titular del banquillo de Gobela.

Erice es consciente de que enfrente tendrán a un Barakaldo enrabietado, que buscará doblegarles para conseguir la primera victoria del curso, tras haber caído a domicilio contra el Mérida y salvar un punto casi sobre la bocina la pasada semana contra el Zamora. Del conjunto gualdinegro, el míster del 'histórico' destaca que «es un equipo muy hecho, muy físico, con buenos futbolistas». «Tienen una idea de juego muy clara, llevan tiempo con el mismo entrenador y la aplican muy bien. Y por eso el año pasado pudieron seguir en esta categoría y este año buscan un objetivo un poco más ambicioso», apostilla.

Línea a seguir

Ante eso, el técnico de Pamplona pone en valor lo que está logrando con el Arenas. «El equipo tiene una identidad muy clara. Hemos entendido lo que queríamos. Tanto los jugadores se han adaptado a mí como yo a ellos», ensalza. «Llevamos una línea positiva. Necesitamos ser un equipo, como venimos hablando desde el verano, de mucho ritmo, de ser muy agresivos hacia delante y de generar muchas cosas en ataque para poder ser un equipo que compita con garantías en la categoría», relata.

Tras recuperar a los internacionales Santi Borikó y de Fabián Messina, Erice tiene a «todos disponibles» y «a tope». «Sabemos que son partidos especiales para nuestro club y para nuestra gente, y nosotros tenemos que transmitirles que también lo es. Vamos a dar todo lo que damos siempre, más ese plus que hay que meterles a los derbis».