A Lasesarre le espera una semana plagada de compromisos

Los amantes del fútbol en Barakaldo están de enhorabuena. Y es que esta semana estará plagada de partidos que podrán disfrutar en Lasesarre. Serán, nada ... más y nada menos, que tres encuentros en cuatro días. Este miércoles 3 de septiembre a las 19.30 horas, el propio Barakaldo se enfrentará en un amistoso a México sub-18. Solo un día después, el jueves a las 20.30, el Athletic y Osasuna jugarán allí la Euskal Herria Txapela. Por último, el sábado a las 16.30, los gualdinegros recibirán en liga al Zamora.

El primero de estos compromisos es fruto de la buena relación de parte de la Junta Directiva con el país mexicano. El año pasado dio su fruto con la cesión de dos jugadores procedentes del Club América, tales como Reily Arroyo y Iñigo Ariztia. No obstante, ninguno de esos dos jóvenes futbolistas llegó a participar en partido oficial, por lo que regresaron antes de tiempo a su país de origen. Ahora han logrado este atractivo amistoso frente a México-sub-18.

Solo un día después, tales y como ocurrió en años anteriores, Lasesarre acogerá la Euskal Herria Txapela. Se trata de un partido en el que se enfrentan los dos equipos vascos que más han puntuado en los enfrentamientos entre ellos mismos. Anteriormente solía ser antes de empezar la temporada. Este año se ha decidido que se celebre en el primer parón de selecciones.

El sábado se jugará el único de los encuentros de carácter oficial. Después de perder por 1-0 en la primera jornada, el Barakaldo recibe a un Zamora que apunta a ocupar la parte alta de la clasificación en Primera Federación, con una de las mejores plantillas del grupo 1. Aunque en pretemporada ha lucido un buen aspecto, la incógnita será cómo aguantará el césped de Lasesarre una semana tan ajetreada y con tantos compromisos. El tiempo lo dirá.