Lasesarre acogerá tres partidos en escasos cuatro días. Peru Olazabal
Primera Federación

A Lasesarre le espera una semana plagada de compromisos

El feudo baracaldés acogerá tres partidos en cuatro días: un amistoso y un partido de liga del Barakaldo y entremedias la Euskal Herria Txapela

Peru Olazabal

Martes, 2 de septiembre 2025, 10:33

Los amantes del fútbol en Barakaldo están de enhorabuena. Y es que esta semana estará plagada de partidos que podrán disfrutar en Lasesarre. Serán, nada ... más y nada menos, que tres encuentros en cuatro días. Este miércoles 3 de septiembre a las 19.30 horas, el propio Barakaldo se enfrentará en un amistoso a México sub-18. Solo un día después, el jueves a las 20.30, el Athletic y Osasuna jugarán allí la Euskal Herria Txapela. Por último, el sábado a las 16.30, los gualdinegros recibirán en liga al Zamora.

