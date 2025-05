«Estoy jugando de titular por cómo he llevado las suplencias, por no caerme»

Peru Olazabal Barakaldo Jueves, 8 de mayo 2025, 09:35

En reiteradas ocasiones, Imanol de la Sota ha alabado el carácter competitivo en los entrenamientos de aquellos que estaban jugando menos. Beñat de Jesús es un ejemplo de ello. Pese a que en su puesto se ha topado con uno de los futbolistas emblema de este Barakaldo, como es Iker Pedernales, el lateral derecho de 23 años no ha parado hasta hacerse un sitio en el once y ahora es una de las grandes sensaciones del equipo.

–El curso pasado fue uno de los jugadores con menos minutos de la plantilla. ¿Qué le hizo querer repetir en el Barakaldo?

-Al inicio de la temporada pasada me costó un poco adaptarme. Yo venía de estar muchos años en Lezama, donde todo es muy distinto. Entonces, me costó coger otra perspectiva, adaptarme a los ritmos que el míster me exigía. Hasta enero fui un jugador y, a partir de entonces, fui otro. Me fui haciendo poco a poco, tuve más continuidad y acabé jugando más minutos. Al final me sentí importante. Además, quería volver porque el año pasado tuvimos un vestuario increíble. Es difícil repetir un vestuario tan bueno, unido y con tan buenas personas. También sé la confianza que tiene el míster en mí y eso me parece importante.

–¿Le dolió que el Athletic le dejara escapar o era algo que tenía asumido?

-Durante la temporada, di por hecho que no iban a contar conmigo. Para nada me sentí dolido. Estoy muy agradecido al Athletic. Todo el mundo, por una cosa u otra, acaba saliendo de Lezama. Esta fue la mejor forma posible: subiendo a Primera Federación con el Barakaldo y repitiendo aquí otra vez.

–El Barakaldo ha sido su primera vez en un primer equipo. ¿Ayuda a crecer rodearse de gente de diferentes edades?

-Por supuesto. El año pasado teníamos un equipo más veteranos y a mí me ayudaron una barbaridad personalmente y futbolísticamente. Aprendí muchísimo. Lo que aprendí el año pasado, este año lo estoy aplicando.

–¿Cómo lidia con la dura competencia que le presenta Iker Pedernales?

-Es una competencia sana. Los dos tratamos de entrenar lo mejor posible todos los días y que el míster lo tenga difícil para escoger. Esa competencia nos hace crecer a los dos.

–¿Qué le supone haber jugado de titular siete de los últimos nueve partidos y a buen nivel?

-Creo que he jugado los últimos partidos titular por cómo he llevado las suplencias durante la temporada. Juego ahora por no caerme ni mentalmente ni en los entrenamientos cuando no he jugado. Eso es clave.

–De estar segundos a encadenar siete partidos sin ganar. ¿Cómo explica esa caída?

-Se juntaron varias cosas. Se lesionó gente importante, los equipos nos conocían más que en la primera vuelta y no venían a apretarnos tan altos. Además, se notó la salida de Maroan porque era un jugador muy importante para nosotros. Con todo eso, no conseguimos competir cómo lo habíamos hecho hasta febrero.

–¿Qué supuso terminar con esa racha el pasado sábado ganando al Amorebieta?

-Fue vital para nosotros. Uno de los partidos más importantes de los últimos tres años. Fue quitarnos un peso de encima, darnos cuenta de que somos buenos y podemos ganar a cualquiera.

–¿Vuelven a soñar con colarse en el play-off de ascenso?

-Por supuesto. Nos quedan tres partidos y el siguiente contra la Cultural Leonesa -líder- es precioso para el jugador. Son de esos que todos queremos jugar y demostrar. Vamos a ir a muerte a por los tres puntos.