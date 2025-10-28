Joseba Etxeberria, destituido de un Murcia que está hundido en la tabla El exjugador del Athletic termina su trayectoria en un equipo que marcha penúltimo en su grupo de Primera Federación, con solo siete puntos

Nueve partidos ha durado la experiencia de Joseba Etxeberria en el Real Murcia. El cuadro pimentonero ha decidido la destitución del exfutbolista del Athletic debido a la mala racha de resultados. El cuadro, en el que juega Pedro León, solo ha ganado un partido, empatado cuatro y perdido otros cuatro; es decir, ha obtenido siete puntos de 27. Esos números le convierten en penúltimo del grupo II de Primera Federación, solo le libra de ser colista que el betis Deportivo ha encajado dos goles más.

El exfutbolista de Elgoibar (48 años) llegó a Murcia de la mano de Asier Goiria, manager deportivo de la entidad, con pasado en el Amorebieta. Su puesto, según varios medios locales, también está en el aire y su salida podría ser una realidad en las próximas horas.

Al principio de temporada, las expectativas eran altas en el estadio Enrique Roca. Se hablaba incluso del ascenso directo a Segunda División. Se construyó un proyecto ambicioso con Fernando Moreno como presidente. Sin embargo, la paciencia del empresario cordobés ha dicho basta y ha fulminado a Etxeberria. Los números son malos, pero también lo que se ve cada fin de semana en el campo. Dicen en Murcia que la escuadra pimentonera se ha derrumbado y ahora buscan un entrenador que reflote al equipo.

Etxeberria dejó el fútbol en activo el 15 de mayo de 2010. Pronto, comenzó a entrenar en Lezama e incluso se incorporó al cuerpo técnico de Ernesto Valverde. Saltó al Basconia, luego al Amorebieta -donde conoció a Goiria-, pasó al Tenerife, al Bilbao Athletic, al Mirandés, al Eibar... Y este verano fichó por el Murcia. Pero no ha tenido suerte y este martes ha terminado su trayectoria.