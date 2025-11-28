Jon Erice: «El equipo se siente fuerte y capaz de ganar en Ponferrada»

Fernando Romero Viernes, 28 de noviembre 2025, 17:26 Comenta Compartir

En el arranque de temporada, Arenas y Ponferradina partían con objetivos diametralmente opuestos, que mantienen a día de hoy, pero el verde ha dictaminado que a esta decimocuarta jornada lleguen tan solo distanciados por un punto en la tabla. El histórico, el primero de la zona roja con 15, mientras que el cuadro berciano trata de huir de la quema, con 16. Una dinámica la del cuadro de El Toralín que ha llevado esta semana a la destitución de Fer Estévez y la elección de Medhi Nafti para su banquillo.

Como reza el refrán, el Arenas tratará de pescar en río revuelto y sacar provecho de su visita a la Ponferradina de este sábado (20:00h) para lograr la que sería, al fin, esa primera victoria lejos de Gobela que ya ha merecido pero que se le sigue resistiendo al conjunto de la Margen Derecha. Y es que las cuentas, sólo teniendo en cuenta lo logrado en el feudo arenero, difícilmente terminarán saliendo.

«Necesitamos ganar fuera, lo sabemos», resume el técnico Jon Erice. «La necesidad que nos imponemos es la misma, pero con el paso de las jornadas nos vemos más capaces. Todo ha cambiado, la mentalidad ha cambiado. Nos enfrentamos a un equipo que está en una zona como nosotros en la clasificación y creo que somos capaces de ganarlo», lanza el titular del banquillo de Gobela.

Lograrlo sería una importante inyección de ánimo para un Arenas que, ya de por sí, «está fuerte, con la confianza intacta, los chicos se sienten capaces de poder ganar en Ponferrada». Y sería también una forma de olvidar el correctivo que el líder Tenerife les dio la semana pasada. Un encuentro del que, pese a todo, Erice y los suyos pudieron extraer conclusiones positivas. «Las derrotas te tienen que servir, hay cosas que se puede rescatar para el siguiente partido y para volver a la senda de lo que veníamos siendo», afirma el preparador pamplonés.

Subir el listón

Para salir victoriosos de El Toralín, en la caseta de Gobela tienen muy claro que deben mejorar su rendimiento ofensivo. Dar un paso adelante y mejorar su porcentaje de acierto anotador. «Lo trabajamos día a día, la gente está mentalizada y, sin convertirse en una obsesión, sí que ocupa mucho la mente del cuerpo técnico», admite Erice. «Más tarde que temprano, el jugador va a acertar en esas primeras ocasiones que tengamos y va a poder ver las cosas de otra manera», confía.

También tendrán que recuperar la solvencia defensiva perdida ante los chicharreros y que les llevó a haber encajado tan sólo un gol en contra en los cuatro choques anteriores. «Habíamos dado un paso muy importante en ese aspecto. Éramos capaces de que nos generasen pocas ocasiones y, además, que no nos hicieran gol», ensalza el técnico rojinegro.

Y todo eso, teniendo en cuenta que enfrente estará un Ponferradina con nuevo entrenador al mando y, seguramente, muy distinta a lo que se había visto hasta ahora con Estévez en el banquillo. «Los últimos años de Nafti en España han sido con un determinado tipo de juego, creemos conocerlo. Esperamos un partido intensísimo, con presiones agresivas y la agresividad en los duelos por encima de lo que venían siendo», relata Jon Erice. «Tenemos que ser capaces de responder a eso. Y con el tipo de juego que tenemos, con balón tenemos que dar nuestra mejor versión para que el partido vaya hacia donde nosotros queremos», afirma convencido.