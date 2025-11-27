Iker Undabarrena se pone a punto en el Barakaldo

Peru Olazabal Barakaldo Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:04 Comenta Compartir

Desde hace escasas semanas, hay un futbolista más que se ha sumado a los entrenamientos del primer equipo del Barakaldo. Se trata de un jugador ... reconocido en el fútbol vizcaíno, tal y como es Iker Undabarrena. El centrocampista de 30 años, natural de Gorliz, está actualmente sin equipo y se pone a tono con los gualdinegros, en busca de estar en la mejor forma posible para cuando encuentre un nuevo destino. Su vinculación con el cuadro fabril no va más allá de ejercitarse hasta tener nuevo acomodo.

El talentoso mediocentro debutó con el primer equipo del Athletic con solo 17 años en Europa League. Después fue la brújula en el ascenso del filial rojiblanco a Segunda División. En dicha categoría de plata, ha disputado un total de 170 encuentros, entre el propio Bilbao Athletic, Tenerife, Sabadell y Leganés, con el que ascendió a Primera, siendo muy importante. También ha jugado en Primera y Segunda portuguesa con el Tondela. Su última experiencia es en el Johor de Malasia.

