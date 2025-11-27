El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Primera Federación

Iker Undabarrena se pone a punto en el Barakaldo

La vinculación del centrocampista vizcaíno con el club fabril se limita a los entrenamientos mientras busca equipo

Peru Olazabal

Barakaldo

Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:04

Comenta

Desde hace escasas semanas, hay un futbolista más que se ha sumado a los entrenamientos del primer equipo del Barakaldo. Se trata de un jugador ... reconocido en el fútbol vizcaíno, tal y como es Iker Undabarrena. El centrocampista de 30 años, natural de Gorliz, está actualmente sin equipo y se pone a tono con los gualdinegros, en busca de estar en la mejor forma posible para cuando encuentre un nuevo destino. Su vinculación con el cuadro fabril no va más allá de ejercitarse hasta tener nuevo acomodo.

