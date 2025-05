Igor Oca: «La mayor responsabilidad del descenso es del cuerpo técnico»

El mazazo del descenso todavía escuece por Sestao. El conjunto verdinegro sucumbió en la última jornada ante la Ponferradina y no pudo mantener la categoría, ... pese haber sumado 45 puntos. La misma cifra que el curso pasado le hizo terminar en undécima posición, también sufriendo hasta el último instante y obrando el milagro en El Reino de León. Esta vez no hubo milagros. La pésima dinámica en Las Llanas -ha sido el peor equipo como local de todo el grupo- y el escaso bagaje ante los rivales directos han terminado por condenar a los sestaotarras a Segunda Federación, quedándose a sólo un punto de la permanencia.

Un golpe muy duro por el que Igor Oca dijo tener «un sentimiento de responsabilidad y culpa», en la rueda de prensa posterior a ese último choque liguero que dictaba su sentencia. El técnico de los verdinegros se hizo con las riendas del banquillo a principios de marzo para sustituir a Ángel Viadero, cuando aún restaban doce jornadas ligueras. Mientras ha estado al mando, el cuadro de la Margen Izquierda ha sumado 16 puntos, superando al Arenteiro (8), Barakaldo (9), Unionistas (10), Real Unión (12), Lugo (13) y Amorebieta (15). Son además los mismos puntos que han logrado en este periodo Bilbao Athletic, Osasuna Promesas y Gimnástica Segoviana. Es decir, son números de media tabla.

Sin embargo, el entrenador basauritarra fue autocrítico, se puso en el centro de la diana y asumió la culpa del descenso, exculpando a sus futbolistas. «La mayor responsabilidad de esto es del cuerpo técnico, hemos estado el tiempo suficiente como para haber sacado más puntos aquí», resaltó. Oca incidió en esta idea en varias ocasiones. Además, también quiso recalcar que «por parte de los jugadores, no tengo ninguna duda de que lo han dado todo, con más acierto o con más error». «Tienen que estar tranquilos porque se han vaciado, por mi parte, todo el respeto por ellos, ha sido un orgullo poder entrenarles», agregó.

Asimismo, reconoció que era «un equipo muy cortito en cuanto a número». Únicamente contaba con 21 futbolistas, sufriendo durante buena parte de la temporada problemas de lesiones, que han hecho incluso complicado rellenar alguna que otra convocatoria. Aunque, el mayor de los problemas de este Sestao River, ha sido su fragilidad en Las Llanas. «El Sestao en Las Llanas no se puede permitir un año como este», exclamó Oca. Los sestaotarras sólo han sumado 18 puntos en casa, por lo que «es justo que acabemos abajo», concluyó. «Es justo que, si no sabemos sostener esa competitividad en nuestro campo, que es un espectáculo y un privilegio, si no lo sabemos aprovechar, es porque algo hemos estado haciendo mal», amplió.

Despedida entrelíneas

Igor Oca, con ese sentimiento de responsabilidad, emitió palabras que sonaban claramente a despedida. «El River necesita un cuerpo técnico capaz de revertir situaciones de estas, yo vine con un objetivo claro y no se ha conseguido, hay que asumir la realidad y hay que hacerlo con la máxima profesionalidad posible, sabiendo también que son tiempos muy decepcionantes y muy tristes», declaró. Cuestionado por su continuidad, indicó que «tocará hablar con el club, pero no me preocupa eso, es el 'River', un club importante y hay muchos buenos entrenadores que podrían asumir también ese rol y conseguir ese objetivo que yo no he conseguido».