Igor Oca no continúa en el banquillo del Sestao River

Cada vez se van despejando más incógnitas en el Sestao River. La entidad verdinegra prepara la próxima temporada desde el mismo momento en el que ... selló su descenso a Segunda Federación. Lo primero era cerrar la llegada de un nuevo director deportivo, parcela que estaba libre desde finales de febrero, tras el cese de Matías Lizarazu. Este miércoles ya se hizo oficial el fichaje de Carlos Pouso a dicho cargo, tal y como adelantó EL CORREO. Entonces, el siguiente paso parecía cerrar quién será el entrenador.

Este periódico ya avanzó que el club sestaotarra había realizado una oferta a Igor Oca para que continuara al frente del banquillo, a pesar del descenso. No obstante, tras meditarlo, el técnico vizcaíno ha declinado la propuesta. El Sestao River ha hecho oficial que el entrenador no continuará al frente del equipo. Desde luego, sus palabras en la última rueda de prensa de la temporada ya sonaron a despedida.

«El River necesita un cuerpo técnico capaz de revertir situaciones de estas, yo vine con un objetivo claro y no se ha conseguido, hay que asumir la realidad y hay que hacerlo con la máxima profesionalidad posible, sabiendo también que son tiempos muy decepcionantes y muy tristes», declaró. Cuestionado por su continuidad, indicó que «tocará hablar con el club, pero no me preocupa eso, es el 'River', un club importante y hay muchos buenos entrenadores que podrían asumir también ese rol y conseguir ese objetivo que yo no he conseguido».

Igor Oca, que el pasado mes de marzo relevó en el puesto a Ángel Viadero, abandona el club tras registrar cuatro victorias, cuatro empates y cuatro derrotas con los verdinegros esta última campaña, en la que cayeron a los puestos de descenso en la última jornada. Esta era su segunda etapa en el conjunto de la Margen Izquierda. Anteriormente, en la temporada 2020/21, fue el arquitecto del ascenso de los sestaotarras a Segunda Federación, categoría que este próximo curso tratarán de dejar atrás, con la exigencia que requerirá competir ante 'cocos' como la UD Logroñés, SD Logroñés, Amorebieta, Real Unión, etc.