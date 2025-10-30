El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Maroan será operado de su rodilla derecha y estará al menos tres meses de baja
Unai Dufur conduce el balón ante la oposición de Enric Gallego. Mireya López
Primera Federación

Un gran reto para el enrachado Barakaldo

CD Lugo-Barakaldo CF | Viernes 19.00 horas ·

Los gualdinegros buscarán su primer triunfo a domicilio contra un Lugo invicto en su casa y que no ha encajado en las últimas cuatro jornadas

Peru Olazabal

Jueves, 30 de octubre 2025, 12:56

El Barakaldo disparó la ilusión por las nubes con su último triunfo frente al que sigue siendo el todopoderoso líder del grupo, el Tenerife (2- ... 0). La afición sigue encandilada con la mágica noche que se vivió en Lasesarre. Entre su brillante racha de ocho jornadas consecutivas sin perder y este trepidante triunfo que les coló en puestos de play-off de ascenso, no es para menos. Sin embargo, los gualdinegros siguen teniendo una tarea pendiente. Aún no han ganado a domicilio. Algo a lo que tratarán de poner solución este mismo viernes a las 19.00 horas frente al Lugo en el Anxo Carro.

