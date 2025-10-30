Un gran reto para el enrachado Barakaldo

El Barakaldo disparó la ilusión por las nubes con su último triunfo frente al que sigue siendo el todopoderoso líder del grupo, el Tenerife (2- ... 0). La afición sigue encandilada con la mágica noche que se vivió en Lasesarre. Entre su brillante racha de ocho jornadas consecutivas sin perder y este trepidante triunfo que les coló en puestos de play-off de ascenso, no es para menos. Sin embargo, los gualdinegros siguen teniendo una tarea pendiente. Aún no han ganado a domicilio. Algo a lo que tratarán de poner solución este mismo viernes a las 19.00 horas frente al Lugo en el Anxo Carro.

No será una tarea sencilla, ni mucho menos. El conjunto gallego tiene una de las plantillas más potentes de la categoría, confeccionada para estar en posiciones nobles de la tabla y competir por tratar de regresar al fútbol profesional. Hay nombres muy reconocibles en sus filas, como los de Marc Martínez, Josep Gayá, Pablo Trigueros, Diego Caballo, Kevin Presa, Álex Carbonell, Álex Balboa, Lago Junior, Iker Unzueta y un largo etcétera. Cierto es que, pese a la calidad que atesoran, tuvieron un mal arranque liguero. Solo sumaron cuatro puntos en las primeras cinco jornadas, estando en ese momento en puestos de descenso, para sorpresa de muchos.

Un muro defensivo

Aunque no han tardado en levantarse. Han ganado sus últimos dos partidos en casa frente al Cacereño (1-0) y el Celta Fortuna (2-0), y han empatado fuera ante Arenas (0-0) y Unionistas (0-0). No han encajado ningún gol en estas últimas cuatro jornadas, lo que les convierte en el mejor equipo defensivo del grupo, con solo cinco dianas en contra. Un muro que costará derribar. Además, han hecho del Anxo Carro un fortín en el que han cosechado tres victorias y un empate. El reto para los baracaldeses, que lejos de Lasesarre registran tres empates y una derrota, es mayúsculo.

Será todo un choque de trenes lo que se viva en el feudo lucense, donde se cruzarán los dos equipos más en forma de esta liga, después del Real Madrid Castilla, que ha ganado sus últimos cuatro envites. Un duelo en el que el Barakaldo busca dar un golpe sobre la mesa ante otro coloso para quitarse la espina que tiene a domicilio y asentarse en las posiciones de play-off de ascenso. Ahora es quinto con catorce puntos, dos más que el Lugo. Aunque está igualado a puntos con el Real Avilés, sexto y que marca la línea con dichos puestos de play-off. Por lo tanto, necesitan ganar para asegurarse su continuidad entre los cinco primeros.