Gobela y Lasesarre son los mayores fortines de su liga

La Primera Federación suele caracterizarse por la igualdad que existe entre todos sus integrantes. La clasificación suele estar muy apretada y es incluso raro que ... algún equipo se descuelgue, tanto para lo bueno como para lo malo. La clasificación actual es un nuevo ejemplo de todo esto. Transcurridas ya las primeras nueve jornadas de liga, solo cuatro puntos separan los puestos de play-off, del descenso y no hay grandes saltos entre posiciones, a excepción de un Ourense denostado, que porta el farolillo rojo. Por lo tanto, en este contexto, son muchos los entrenadores que inciden en la importancia de hacerse fuertes en casa, donde se pueden marcar las diferencias.

En este sentido, Arenas y Barakaldo están siendo muy fiables en sus estadios. De hecho, tras sus respectivas victorias de este pasado fin de semana, se han convertido en los dos mejores conjuntos como locales de la liga. Ambos suman once puntos de los quince posibles. Están invictos en Gobela y en Lasesarre, habiendo ganado tres encuentros y empatado otros dos. Unos números brillantes. El cuadro getxotarra lidera esta tabla con nueve goles a favor y cuatro en contra. Ha vencido al Arenteiro (2-1), Unionistas (2-1) y Guadalajara (3-0), habiendo empatado contra el Cacereño (2-2) y el Lugo (0-0).

El Barakaldo solo tiene un gol a favor menos que los rojinegros. En Lasesarre ha vencido al propio Arenas (2-1), Bilbao Athletic (2-1) y Tenerife (3-0), con empates donde, además, mereció más ante Zamora (1-1) y Cacereño (1-1). Los únicos que compiten en esta estadística con los vizcaínos son el Racing de Ferrol, que también suma once puntos, con ocho tantos anotados y cuatro encajados, o el Lugo, que ha disputado un encuentro menos en el Anxo Carro, con tres triunfos y un empate.

La fortaleza que están sintiendo Arenas y Barakaldo en sus feudos es muy patente. Tanto es así que este pasado fin de semana, los gualdinegros pasaron por encima del todopoderoso Tenerife, líder del grupo, imponiéndose por 2-0 y pudiendo ganar incluso de forma más contundente. Asimismo, los areneros endosaron una gran goleada (3-0) a un Guadalajara que estaba en play-off y era uno de los mejores equipos a domicilio de la liga.

Gran diferencia a domicilio

También se puede comprobar lo cómodos que se sienten en casa con la diferencia que existe respecto a los registros de sus salidas. El Arenas ha perdido sus cuatro partidos de visitante, con dos goles a favor y diez en contra. El Barakaldo tampoco ha ganado fuera. Ha empatado tres encuentros y ha perdido uno, habiendo marcado tres dianas y recibido cuatro.