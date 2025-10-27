El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Beñat de Jesús y Baba Diocou pugnan en un lance del Barakaldo-Arenas. Juan Echeverría
Primera Federación

Gobela y Lasesarre son los mayores fortines de su liga

El Arenas y el Barakaldo son actualmente los dos mejores equipos como locales del grupo 1 de Primera Federación con 11 puntos de 15 posibles

Peru Olazabal

Lunes, 27 de octubre 2025, 12:51

La Primera Federación suele caracterizarse por la igualdad que existe entre todos sus integrantes. La clasificación suele estar muy apretada y es incluso raro que ... algún equipo se descuelgue, tanto para lo bueno como para lo malo. La clasificación actual es un nuevo ejemplo de todo esto. Transcurridas ya las primeras nueve jornadas de liga, solo cuatro puntos separan los puestos de play-off, del descenso y no hay grandes saltos entre posiciones, a excepción de un Ourense denostado, que porta el farolillo rojo. Por lo tanto, en este contexto, son muchos los entrenadores que inciden en la importancia de hacerse fuertes en casa, donde se pueden marcar las diferencias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

