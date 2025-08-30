Estreno pobre del Barakaldo

Peru Olazabal Sábado, 30 de agosto 2025, 21:42 Comenta Compartir

El Barakaldo comenzó con mal pie la temporada. El combinado gualdinegro ofreció una versión muy pobre en su estreno en esta nueva campaña en Primera Federación y no pudo puntuar en el Estadio Romano José Fouto. Un Mérida con intención de aspirar al play-off de ascenso obtuvo un justo triunfo por 1-0 tras dominar gran parte del partido, excepto en el tramo final donde apretaron los fabriles.

AD Mérida Csenterics; Pipe, Lancho, Gaizka Martínez, Vergés; Corral, Solar (Miki, min. 87); Doncel (Areso, min. 87), Beneit, Chiqui (Dibrani, min. 81); Álvaro García (Artola, min. 81). 1 - 0 Barakaldo CF Ispizua; De Jesús, Arana, Dufur (Ropero, min. 77), Pedernales; Naveira (Valiño, min. 74), Huidobro; Muñoz (Mandiang, min. 59), San Bartolomé (Molina, min. 46), Albizua (Eric Pérez, min. 59); Galarza. GOLES 1-0; Carlos Doncel (min. 70)

ÁRBITRO Expósito Jaramillo, del colegio andaluz, amonestó al local Corral (min. 25) y a los visitantes Galarza (min. 41) y Naveira (min. 68) .

INCIDENCIAS 3.390 espectadores en el Estadio Romano

Reinó la igualdad en los primeros compases de juego entre un Mérida que fue de menos a más, cada vez más mandón y ejerciendo mayor dominio con pelota. Mientras, el Barakaldo parecía demasiado nervioso. Estaba impreciso, cometiendo varios errores en salida de balón. Aun así, ninguno de los dos porteros tuvo trabajo durante la primera media hora de choque. Las llegadas a las áreas contrarias fueron a cuentagotas en un duelo con demasiado respeto, en el que se notaba que todavía no estaban muy rodados.

La primera oportunidad de estrenar el marcador no llegó hasta el minuto 36, cuando Martín Solar logró recortar a Ispizua, pero el balón se le fue largo y el disparo se le fue desviado, teniendo la portería vacía. Un minuto después, Vergés remató de cabeza a las manos de Ispizua un buen centro desde el costado derecho. Gaizka Martínez fue el último en intentarlo en el descuento de la primera mitad, con un disparo lejano que atrapó Ispizua. Los gualdinegros no realizaron ningún tiro en todo el primer tiempo.

Imanol de la Sota decidió reforzar el centro del campo al descanso, en vistas de que su equipo estaba a remolque. Lo cierto es que no cambiaron las tornas en los primeros instantes de la segunda parte. El Barakaldo encadenaba un error tras otro, sufriendo constantes pérdidas que le impedían trenzar ninguna jugada. Una tesitura que aprovechó el Mérida para estar continuamente en campo contrario, tratando de generar peligro. En el minuto 49, Pipe disparó entre los tres palos, obligando a Ibon Ispizua a realizar una buena estirada.

Cumplida la hora de encuentro, el técnico de los baracaldeses introdujo savia nueva en bandas para tratar de aportar frescura. Uno de los cambios gozó de la mejor ocasión del partido hasta ese momento. Un despeje de la zaga romana le cayó a los pies a Sadiou Mandiang, mientras el portero hizo una salida muy precipitada. El joven extremo cedido por la UD Las Palmas disparó estrellando el balón contra el larguero.

A falta de veinte minutos para el final, llegó el golpe definitivo que noqueó a los fabriles. Bereit filtró un gran pase entre líneas a Carlos Doncel, que tuvo la sangre fría para realizar una buena vaselina con su pierna zurda al encarar a Ispizua, anotando el gol de la victoria. El Barakaldo ofreció sus mejores prestaciones en el tramo final, donde Pedernales estrelló un testarazo en el travesaño y estuvieron a punto de rascar un penalti que el colegiado no pitó tras consultar el nuevo VAR.