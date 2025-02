«Esperamos poder conseguir la primera victoria fuera de casa», confía José Masllorens

De José Masllorens podría decirse que, en cierto modo, ha caído de pie en el Amorebieta. Desde su llegada hace apenas unas semanas, en la ... ventana de fichajes de invierno, su progresión y aportación ha ido claramente de menos a más. Apenas desembarcado en Urritxe ya disputó unos minutos en el Nou Estadi contra el Girona. En el feudo zornotzarra contra el Arenteiro, ya compareció cerca de media hora frente al Arenteiro. Y en los dos siguientes encuentros contra Cultural Leonesa a domicilio y frente a la Ponferradina, Natxo González le dio galones y le puso de inicio.

Una confianza que no solo demuestra tener merecida con el trabajo de contención que realiza en el centro del campo de los azules, sino que también ha mostrado que es un futbolista que sabe asomarse a las inmediaciones del área y con buen golpeo de balón. Fue precisamente así como el hispanocolombiano abrió el camino hacia la victoria en el duelo ante la 'Ponfe' del pasado fin de semana, con una potente volea ajustada al palo que le hizo llevarse la ovación de la afición zornotzarra.

Su adaptación ha sido, no cabe dudas, rápida y positiva. Algo que el propio Masllorens reconoce y agradece. «Estoy muy contento porque nos están saliendo las cosas en estas últimas semanas, muy contento porque hay un vestuario muy sano y muy unido. Me he adaptado muy bien tanto a la ciudad como al equipo, esperemos que siga así», dice. Como no podía ser de otra manera, el centrocampista cedido por el granada también esta «contento por ese primer gol, que siempre es especial». Aunque rápidamente pone el foco en lo colectivo: «Lo importante fue sacar los tres puntos en casa ante un equipo difícil. Ahora toca seguir».

Duelo clave

Y lo siguiente para el Amorebieta es el derbi de este sábado en Las Llanas contra el Sestao River, un duelo de urgencias para ambos equipos y que pude marcar los designios en el tramo final del curso. «Espero un partido con mucha lucha, nos enfrentamos a un gran rival que en los dos últimos partidos en su casa ha empatado contra equipos buenos», avisa José Masllorens. «Los dos equipos vamos a querer ganar desde el principio», comenta en este mismo sentido.

En esa batalla que será el duelo en el feudo verdinegro, Masllorens confía en que por fin el Amorebieta rompa sus estadísticas como visitante de esta temporada, en la que aún no conoce la victoria lejos de Urritxe. «Esperamos poder conseguir esa primera victoria fuera de casa, que nos está costando un poco», señala.

En opinión de Masllorens, el camino para volverse a casa con el triunfo en el bolsillo pasa por «mirarnos a nosotros mismos y hacer las cosas como las estamos haciendo en las últimas semanas para poder conseguir los tres puntos».