El Amorebieta ha comenzado la segunda vuelta de la competición en positivo, retornando al camino de la solidez y mejorando prestaciones, pero también las sensaciones en el verde. Son tres jornadas consecutivas sumando para recortar terreno en la lucha por la permanencia, con la guinda de la victoria ante el Arenteiro. Un duelo que en la caseta confían que sirva como punto de inflexión definitivo y que tuvo varios nombres propios. Uno de ellos, Pablo Hervías, de cuyas botas nacieron los tres goles.

- El triunfo del pasado fin de semana refrenda muchas cosas en el arranque de esta segunda mitad del curso.

- Sí, pero sobre todo porque estamos dando sensación de mucha más solidez como equipo en defensa. Con el Arenteiro así fue. Buenas sensaciones, mantuvimos portería a cero, marcamos tres goles, pero pudieron ser más… No obstante, todavía hay que seguir dando pasos adelante. Y qué mejor que hacerlo en casa del líder el domingo.

- Parece que han recuperado un poco la estabilidad y consistencia perdida semanas atrás.

- Está claro que, desde la defensa, las cosas salen mejor. Si defiendes bien, se trabaja mejor y te da más confianza para hacer más cosas en ataque. Es tener esa solidez y tranquilidad, que es vital en esta categoría.

- ¿Cómo se gestiona a nivel emocional una temporada tan complicada?

- Es duro. Lo importante es mantener la estabilidad y saber que cuando las cosas no salen, sigues siendo igual de bueno que cuando sí. Ahora el equipo está más convencido y cree que podemos ganar partidos. Antes ibas un poco a ver si tal. Pero ahora el equipo cree.

- ¿Cuál ha sido el cambio?

- Es algo que al final te lo dan los partidos. El día del Nástic nos dio mucha confianza y el del Arenteiro lo refrenda. Ya no es que ganes, es que ganas con sensación de solidez. Eso es lo que da la confianza, el cómo ganas los partidos.

- Ahora toca darle continuidad…

- No podemos desviarnos del camino. Personalmente, después de ganar al Sestao tenía sensaciones parecidas, pero luego volvió el tortazo y la realidad. Ahora hemos encadenado tres partidos seguidos, vamos a ver si podemos darle esa continuidad. En casa sabemos que somos muy fuertes, no perdemos desde principios de octubre. Vamos a ver si podemos dar ese pasito también fuera.

- Ese es del debe del equipo, el rendimiento lejos de Urritxe.

- Claramente. Vamos a ver si encontramos esa solidez también fuera de casa. Y, sobre todo, el camino. Lógicamente, yo firmo ganar en León 0-1, jugando horrible y con ellos generando quince ocasiones. Pero es más importante encontrar el camino a seguir. Vamos a ver si somos capaces de hacerlo.

- Como veterano, le tocará a usted tirar del carro en la caseta.

- Sí, lógicamente soy el veterano, aunque yo siempre diga que me siento como si tuviera 24 años. Es un vestuario que escucha y yo intento transmitir mis años y mi experiencia, inculcarles lo que he vivido. Tenemos un buen vestuario. Ahora solo tenemos que mirar a lo que viene, y eso es el partido de Léon. Sabemos que tenemos que hacer muchas cosas bien y sabemos lo que tenemos que hacer. Si nos ganan, que sea porque han sido mejores, no por fallos propios.

- En lo personal, ¿cómo se encuentra?

- Individualmente, me siendo muy querido y apoyado, super feliz desde el primer día. He tenido buenos momentos durante la temporada. Lógicamente, hay posiciones que dependes más del equipo, pero creo que he tenido una regularidad grande esta temporada. En ese sentido, estoy contento. Aunque también me esperaba dar este rendimiento. Soy muy autoexigente conmigo mismo y me cuido mucho.