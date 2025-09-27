Otro empate que le sabe a poco al Barakaldo

El Barakaldo no pasó del empate este sábado en la visita del Cacereño a Lasesarre. Al igual que ocurrió con el Zamora en la segunda ... jornada liguera (2-2), el conjunto gualdinegro hizo méritos más que de sobra para alzarse con el triunfo. No obstante, esta vez, el hecho de empezar por detrás desde muy pronto y la falta de puntería en los últimos metros, le castigó para solo sumar un punto. Es la tercera vez que firman las tablas en estas primeras cinco jornadas ligueras.

Barakaldo CF Ispizua; De Jesús, Arana, Dufur, Pedernales; Huidobro, Naveira (Molina, min. 85); Iñigo Muñoz (Mandiang, min. 56), San Bartolomé (Sabin Merino, min. 56), Eric Pérez (De León, min. 73); Valiño (Galarza, min. 73). 1 - 1 CP Cacereño Nieves; Emi Hernández, Iván Martínez, Crespo, Joserra; Deco (Rementeria, min. 69), Ajenjo (Diego Gutiérrez, min. 86); Sanchidrián (Morales, min. 69), Sanchís, Berlanga (Oussama, min. 60); Diego Gómez (Carlos González, min. 60). GOLES 0-1; Berlanga (min. 4). 1-1; Sabin Merino (min. 65).

ÁRBITRO Manuel Pozueta, del colegio cántabro, amonestó a los locales Iñigo Muñoz (min. 33) y Dufur (min. 90) y a los visitantes Berlanga (min. 28), Iván Martínez (min. 36) y Deco (min. 55).

INCIDENCIAS 2.300 espectadores en Lasesarre.

Durante los primeros instantes del encuentro, no hubo una gran intensidad ni ningún dominador claro. Parecía que habría que esperar para ver algún gol. Muy lejos de la realidad, a los cuatro minutos de juego, el combinado visitante aprovechó un desbarajuste defensivo de los baracaldeses para armar una rápida transición que culminó desde la banda izquierda Miguel Berlanga con un disparo cruzado y así estrenar pronto el marcador. Un duro varapalo para los fabriles, que no comenzaron el partido con su característica intensidad.

Al menos reaccionaron tras el tanto en contra y estuvieron constantemente aproximándose a la portería defendida por Diego Nieves. Fueron varias las oportunidades que dispusieron para devolver las tablas. La más clara la tuvo en sus botas Iñigo Muñoz en el minuto veinte, cuando le cayó un balón en el área pequeña sin apenas oposición, pero le botó justo delante, no pudo conectar bien el disparo y se perdió rozando el poste izquierdo.

El Barakaldo merecía empatar o incluso darle la vuelta al marcador, aunque no supieron traducir su superioridad en ocasiones muy precisas. Les faltó algo de colmillo en el último tercio. Diego Nieves no tuvo que realizar ninguna intervención en todo el primer tiempo. Eso sí, justo antes del descanso, Imanol de la Sota pidió revisar una clara mano en el área de Sanchidrián, pero tras revisarlo en el VAR, el árbitro sorprendentemente no concedió penalti. La única explicación posible es que considerase que el jugador se estaba tapando la cara con la mano para no pitar la pena máxima.

Lasesarre se enfrió en el primer cuarto de hora de la segunda parte, en la que los gualdinegros no tuvieron la misma mordiente que con la que habían acabo el primer periodo. Aun así, en ese tramo, San Bartolomé y Valiño protagonizaron dos ocasiones en las que apenas pusieron en aprietos a Nieves. Mientras, el Cacereño se limitaba a tratar de conservar su ventaja, defendiendo en bloque bajo y arañándole segundos al minutero cada vez que podían. Fue en el minuto 65 cuando Nieves salió de puños para sacar un centro de De Jesús, el rechace le cayó a Sabin Merino en la frontal del área, quien controló con el pecho y disparo de volea con la zurda para establecer el empate.

Era el primer gol del ex delantero del Athletic con la elástica gualdinegra, que en el minuto 81 pudo hacer un doblete rematando en el área pequeña un centro medido de De Jesús, pero su remate se fue demasiado arriba. El tramo final fue un monólogo del Barakaldo, que embotelló a su rival , llegando una y otra vez a las inmediaciones del área contraria, pero no pudieron firmar el gol de la remontada y se tuvieron que conformar con un empate que les hace sumar seis puntos en cinco jornadas.