El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Primera Federación

Otro empate que le sabe a poco al Barakaldo

Barakaldo CF 1-1 CP Cacereño ·

Sabin Merino igualó ante el Cacereño un partido en el que los gualdinegros hicieron méritos para conseguir algo más que un punto

Peru Olazabal

Barakaldo

Sábado, 27 de septiembre 2025, 16:28

El Barakaldo no pasó del empate este sábado en la visita del Cacereño a Lasesarre. Al igual que ocurrió con el Zamora en la segunda ... jornada liguera (2-2), el conjunto gualdinegro hizo méritos más que de sobra para alzarse con el triunfo. No obstante, esta vez, el hecho de empezar por detrás desde muy pronto y la falta de puntería en los últimos metros, le castigó para solo sumar un punto. Es la tercera vez que firman las tablas en estas primeras cinco jornadas ligueras.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El cierre del Twiggy ahonda la crisis de la hostelería de Alameda Urquijo
  2. 2

    Los desalojados del edificio de Mazarredo donde se levantará un hotel: «Ha sido todo muy feo»
  3. 3

    «Perdió dos litros de sangre. Sin el torniquete, hubiera muerto»
  4. 4 Así se anunciaba el polémico udaleku de Bernedo
  5. 5

    Bilbao dispara las alertas tras vivir una semana negra de agresiones con navajas
  6. 6

    Asesta varias puñaladas a un joven en Jardines de Albia
  7. 7

    Casi la mitad de los pluses a la pensión por hijo van ahora a manos de hombres en vez de a las mujeres
  8. 8 El truco de un joven vizcaíno con la tarjeta Barik que genera cientos de comentarios
  9. 9 Cañizares anuncia que se casará con una joven que conoció hace solo cuatro meses
  10. 10

    «Para comer la merienda tenían que chupar el dedo del pie al monitor»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Otro empate que le sabe a poco al Barakaldo

Otro empate que le sabe a poco al Barakaldo