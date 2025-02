Empate amargo del Sestao River

Peru Olazabal Sestao Sábado, 8 de febrero 2025, 23:01 Comenta Compartir

Segundo empate consecutivo del Sestao River en Las Llanas. Los verdinegros no pasaron de las tablas ante un Zamora que convirtió la única ocasión que dispuso. Fue en una primera mitad pobre de los locales, pero donde generaron suficientes acciones como para irse con un resultado mejor al descanso. En la segunda mitad, el conjunto sestaotarra experimentó cierta mejoría y consiguió, después de otras tantas opciones claras, firmar las tablas (1-1). Unas tablas insuficientes dado a su delicada situación clasificatoria. Continúan en puestos de descenso, a un sólo punto de la permanencia.

Sestao River Herrerín; Etxeberria, Gaizka Martínez, Miranda, Barandalla (Jairo, min. 70); Joseda (Córdoba, min. 52), Bustillo, Relu (Garai, min. 52), Sergi García (Rojo, min. 84); Leandro (Aznar, min. 52) y Etxaniz. 1 - 1 Zamora CF Sobrón; Gorjón, Carlos Gutiérrez, Bolo, Nieto (Priego, min. 82); Clavería, Kike Márquez (Eghosa, min. 82), Ramos; Lucero (Frimpong, min. 67), Camacho (Castañeda, min. 72) y Tresaco (Macho, min. 67). GOLES 0-1; Kike Márquez (min. 19). 1-1; Etxaniz (min. 78)

ÁRBITRO Gódia Solé, del colegio catalán, amonestó a los visitantes Carlos Gutiérrez (min. 27), Sobrón (min. 80) y Gorjón (min. 87).

INCIDENCIAS 1.947 espectadores en Las Llanas.

En un principio, el Zamora fue más propositivo a la hora de circular el balón, pero no lograba superar la férrea línea defensiva sestaotarra mediante ese juego asociativo. Pronto, el plan que más surtía efecto para ambas escuadras fue filtrar balones largos a la espalda de la defensa rival. De este modo, se originó la primera ocasión del encuentro a los once minutos de juego. Adrián Miranda encontró con un gran centro a Leandro en el interior del área, pero el remate de volea del bombardero de Colindres se marchó alto.

La respuesta a esa jugada llegó ocho minutos después, por parte de los rojiblancos. Sergio Nieto realizó un centro largo desde su propio campo que le cayó a Kike Márquez en la frontal del área. El curtido centrocampista demostró su desbordante calidad deshaciéndose de Miranda con un solo toque y resolviendo con frialdad ante Iago Herrerín. Entonces, el Sestao River estaba obligado a realizar algo que todavía no ha conseguido esta temporada: remontar un partido en Las Llanas.

Aunque la estadística no le sonriera, el combinado verdinegro no se dio por vencido, ni mucho menos. De hecho, dispuso de tres oportunidades para devolver la igualdad en la primera parte. En el minuto 21, pudo empatar Sergi García con una acción individual en la que dribló a Gorjón y armó el disparo desde el costado derecho del área, pero se fue por encima del travesaño.

Diez minutos después, Fermín Sobrón evitó el tanto de Relu, metiendo un pie providencial para enviar el tiro cruzado del centrocampista a saque de esquina. Justo antes del descanso, gozaron de la más clara en una falta lateral botada por Relu, quien encontró totalmente sólo a Miranda. Sin embargo, su remate de cabeza lo repelió el larguero. En definitiva, fue una mala primera parte de un Sestao River muy espeso, al que le faltó ritmo y lucidez en ataque, entre otros aspectos. Aun así, tuvieron varias opciones de ver puerta.

Debido a la dinámica de los suyos, Viadero introdujo tres cambios poco después de iniciarse el segundo tiempo. El partido no cambió drásticamente, pero sí que los verdinegros estuvieron volcados en tratar de empatar y gozaron de ocasiones para ello. En el minuto 69, Barandalla colgó un buen centro que remató Etxaniz, obligando a Sobrón a realizar una buena estirada. Cuatro minutos después, el propio Etxaniz realizó un centro desde la derecha que Sergi García, solo ante la portería, mandó arriba.

Etxaniz rescata un punto

Parecía que, como tras tantas veces, la falta de puntería volvería a condenar a los verdinegros. No obstante, en el minuto 78, un error de Fermín Sobrón hizo que la pelota le cayera a Etxaniz en boca de gol y el ariete no desaprovechó la oportunidad para firmar las tablas. En el tramo final, el Zamora siguió tomándose el encuentro con calma y realizando pérdidas de tiempo, aparentando que el empate era un buen resultado. El Sestao River continuó insistente en busca del triunfo, pero no dispuso de ocasiones claras para ello.