La emotiva despedida de Maroan Sannadi: «Formo parte del Barakaldo, al igual que el Barakaldo forma parte de mí»

Maroan Sannadi ya ha sido anunciado como nuevo jugador del primer equipo del Athletic. El corpulento ariete que hoy mismo cumple 24 años sólo ha estado media temporada cedido en el Barakaldo por parte del Deportivo Alavés. No obstante, ha resultado ser un tiempo más ... que suficiente para que el club de la Margen Izquierda le haya dejado huella, más allá de lo deportivo. «En el Barakaldo no sólo me están dando una oportunidad para crecer, me están devolviendo la ilusión, la confianza, me están dando amor y siempre les voy a estar agradecido», decía en una entrevista a este periódico en septiembre.

Ese sentimiento y cariño por el conjunto fabril ha ido creciendo con el paso del tiempo. Un factor importante para que haya dado un rendimiento excepcional, siendo el 'pichichi' de Primera Federación con once goles en veinte partidos y un futbolista determinante en muchas facetas del juego. Es por ello que, nada más hacerse oficial su fichaje por el conjunto rojiblanco, Sannadi ha realizado un texto de despedida al club en el que estaba a préstamo, mostrando su agradecimiento y lo que ha supuesto para él su breve etapa por Lasesarre.

El texto dice lo siguiente: «Querido Barakaldo, sensación agridulce por una mezcla de emociones mientras me despido de vosotros. No es fácil encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que siento, pero quiero que sepáis cuánto significáis para mí».

«Desde el primer día que llegué, me recibieron con los brazos abiertos. En un momento en el que la confianza me faltaba, vosotros me la disteis sin dudarlo. Cada entrenamiento, cada partido, cada risa compartida me ayudó a crecer, no solo como jugador, sino también como persona. Me habéis enseñado el verdadero significado del compañerismo, del amor, pero sobre todo, de la palabra equipo, y sin duda sois ejemplo de ello, y que nunca en la vida había tenido un vestuario tan transparente y verdadero como el vuestro».

«Recuerdo esos momentos difíciles, cuando las dudas me invadían y la motivación parecía escasa. Fue en esos instantes que sentí el amor y la solidaridad de cada uno de vosotros. Me levantaron cuando más lo necesitaba, y por eso siempre estaré agradecido. Vosotros no solo sois mi equipo, sois mi familia».

«Al cuerpo técnico por poner el trabajo, la constancia y no dejarme respirar para que pueda ser mejor cada día, por esas muestras de cariño diarias y muy necesarias para una persona como yo; sin duda es algo que nunca olvidaré, pero sobre todo a ti, Imanol, por creer en un niño que has convertido en hombre».

«Y por último, agradecer de todo corazón a toda la familia gualdinegra por el cariño, trato y apoyo incondicional durante todo este tiempo y que os llevaré siempre en mi corazón».

«Formo parte del Barakaldo, al igual que el Barakaldo forma parte de mí. Aunque me despido físicamente, llevaré conmigo cada recuerdo, cada victoria y cada lección aprendida. Estoy emocionado por lo que el futuro tiene reservado para cada uno de vosotros y sé que seguiréis brillando en el campo».

«Gracias por todo lo que me habéis dado. Siempre estaré para vosotros y recordando con cariño los momentos que compartimos».

Asimismo, en sus primeras declaraciones como nuevo jugador del Athletic, también se ha acordado del Barakaldo. «Quiero darle el reconocimiento, aparte de mi trabajo y de la gente que ha podido poner su granito de arena para que esté aquí, al Barakaldo, que me dio una oportunidad cuando más la necesitaba y siempre voy a estarles agradecido porque, sin ellos, yo no hubiera estado aquí», resaltó.