«Sin duda alguna, tenemos la obligación de ganar el domingo», arenga Natxo González

El tiempo apremia y el calendario está a punto de dictar sentencia. Tras tres jornadas sin conocer la victoria y acuciado por las urgencias clasificatorias, al Amorebieta no le queda otra que lograr la victoria este domingo ante la Gimnástica Segoviana en un duelo de enorme importancia para ambos. Porque si la situación de los azules es delicada, no mucho mejor es la del conjunto local, también en puestos de descenso con tres puntos de ventaja sobre los zornotzarras, a los que vencieron por la mínima en la primera jornada del curso en Urritxe.

Aquel fue un duelo intenso, muy físico, en el que los azulgranas se emplearon con contundencia ante los entonces dirigidos por Julen Guerrero. Un aviso a lo que se pueden volver a encontrar este domingo en La Albuera, por lo que los vizcaínos deben ir preparados para una batalla.

Son muchos los alicientes que tiene el duelo, pero mayor aún las necesidades. Son tres puntos de oro los que hay en juego. La diferencia entre vencer o no puede ser abismal. «Sin duda alguna, cada vez falta menos y, sin duda alguna, tenemos la obligación de ganar el domingo. Y ya está», lanza Natxo González. «Hay que pensar que lo vamos a conseguir porque estamos trabajando muy bien para obtenerlo, sabiendo que enfrente hay un equipo que va a querer lo mismo», apostilla.

Los dos últimos empates cosechados en Urritxe han torcido la buena marcha que tenía el Amorebieta en su feudo. Ahora, a los azules les toca hacer algo que no han logrado en todo el curso: ganar como visitante. «Hay que ganar. Hemos dejado de sacar todos los puntos de cada, que ya preveíamos que iba a ocurrir. Ahora hay que sacarlos fuera. Por lo tanto, el mensaje y el objetivo es claro», espeta el técnico vitoriano. «No queda otra. Nos estamos preparando para ganar. A ver si somos capaces».

Lastre

En su habitual comparecencia de cada viernes, Natxo González ha sido muy directo en sus mensajes. También para apuntar directamente a un mal que arrastra el equipo durante toda la temporada: la estrategia. «En muchos partidos no estamos siendo inferiores, pero en área propia, sin padecer mucho, estamos teniendo demasiada penalización. Nos matan a balón parado», señala. «Para ganar siempre creo que hy que hacer cosas bien, pero en este momento hay que ganar». Sea como sea. «No podemos esperar más. Queda menos tiempo, el margen de error cada vez es menor. Y ya está», reitera.

Deportivamente, poco ha avanzado Natxo González de lo que puede plantear para tratar de sacar la victoria en tierras segovianas. «Nunca sabes lo que puede pasar», dice. «Lo que sí sé es lo que estamos haciendo, lo que tratamos de buscar. Y, a partir de ahí, lo que podamos controlar, tratar de hacerlo bien. Y en lo que no podamos controlar, tener una pizquita de suerte, que de ve en cuando vendría bien», anhela.

«Cuando la dinámica es buena, todo viene de cara. Y cuando no, pues no. Hay que pelear por ella y porque esté de tu lado. En momentos de mucha igualdad, viene bien que la tengas de cara», comenta. «Creo en la suerte. Siempre hay un porcentaje en tenerla o no tenerla. Y espero que en loque nos falta de temporada nos acompañe un poquito».