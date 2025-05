En los últimos años, Xanti Pérez es sinónimo de éxito. El actual preparador físico del Barakaldo es uno de los grandes responsables del trepidante ritmo ... al que juegan los gualdinegros. Una de las señas de identidad de un equipo que ha firmado dos ascensos consecutivos de esta manera. Asimismo, también era una de las características principales de aquel Amorebieta con el que el leioztarra ascendió a Segunda División. Este sábado a las 20.00 horas vivirá un partido «especial» al cruzarse ambas escuadras en Lasesarre.

–¿Cómo es el día a día en el Barakaldo?

-Este es mi tercer año y estoy muy contento. Es un gustazo trabajar con este cuerpo técnico, todos nos llevamos muy bien. Los jugadores también son muy buena gente, tenemos un vestuario muy bueno y te ponen las cosas muy fáciles. Por ahí empieza todo, disfrutando del día a día, porque si no es bueno, se acaba trasladando al campo.

–¿Cómo se consigue ser uno de los equipos que más ritmo imprime a sus partidos?

-Este año tengo la suerte de tener los GPS y los datos son claros. Imprimimos mucho ritmo a los partidos. Si no es el equipo del grupo que más, somos de los que más ritmo tienen. Eso se consigue siendo muy intensos en el día a día, con mucha colaboración del cuerpo técnico y, sobre todo, de los chavales. Nosotros somos muy exigentes y ellos responden muy bien. Son muy profesionales. Trabajan mucho, no sólo aquí, si no también fuera del campo. Prácticamente todos tienen su trabajo preventivo y trabajo individualizado para mejorar ciertos aspectos.

–¿Cuál es su método para que sus equipos sean siempre tan intensos?

-Pues soy muy exigente, intento darle mucha intensidad a los entrenamientos, para mí eso es innegociable. También damos mucha importancia a la individualización. Intentamos ser cercanos con el futbolista, saber qué necesidades individuales pueden tener y en qué pueden mejorar. Además, le damos una prioridad brutal al trabajo de fuerza, tanto en el entrenamiento, como en ese trabajo auxiliar.

–El hecho de no haber ganado ninguno de los últimos siete partidos, ¿ha afectado en el día a día?

-Pues la verdad es que no. Es un equipo muy equilibrado, tanto cuando ganábamos mucho, como en este mes y medio. La gente es muy estable. Es cierto que hay más preocupación, pero le damos normalidad, solo pensamos en qué cosas hay que hacer para mejorar.

–¿El desgaste físico es una causa de esta racha?

-No, para nada. Los datos siguen siendo muy buenos. El otro día había tres jugadores que venían de jugar muchos minutos -Huidobro, Artetxe y Molina- y los datos son muy parecidos a los del resto de la temporada. El resto prácticamente ninguno llegaba a los 2.000 minutos, así que para nada. En ese aspecto, estoy muy contento. En cuanto a las lesiones, la mayoría han sido por golpes o malos gestos, más que musculares. En eso estoy tranquilo.

–¿Es especial enfrentarse al Amorebieta con el que ascendió a Segunda División?

-Sí, siempre es especial. Al Amorebieta le tengo muchísimo cariño. Estuve una etapa de dos años allí y luego estuve otros cuatro. Me da mucha pena la situación que están viviendo y que para nosotros sea tan importante ganar, cuando si ganamos, estarían descendidos. Pero nos jugamos mucho, debemos certificar la permanencia. A pesar de esta racha, la temporada está siendo muy buena.