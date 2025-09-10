«De descenso no tenemos ni que hablar, vamos a estar más arriba seguro»

Hacerse un hueco en una categoría cada vez más complicada como la Primera Federación es altamente complicado. Pero eso es lo que pretende el Arenas, ... que en su estreno está dejando buenas sensaciones y presentando sus credenciales. El vestuario es ambicioso y está con muchas ganas de demostrar y reivindicarse de la mano de su nuevo técnico, Jon Erice. Su capitán, Jon Sillero, es igualmente rotundo.

- ¿Se imaginaban arrancar con tan buen pie la temporada?

- Hemos empezado bastante bien, nos hemos asentado bien en la categoría y creo que hemos superado un poco lo que la gente esperaba de nosotros. Es verdad que, hasta que no empiezas a competir, no puedes esperar nada concreto. Y hemos visto que lo estamos haciendo bien. Tenemos que mantener esta dinámica, pero también tenemos que seguir mejorando cada fin de semana.

- Por poner algún pero, han anotado cuatro goles pero también han encajado tres.

- Sí. Es evidente que estamos haciendo daño porque tenemos gente que es muy vertical y genera mucho peligro. Y en el tema de encajar, sabemos que cometer errores en esta categoría se ve más penalizado. Te generan más ocasiones y te hacen más daño. Lo importante es seguir sumando y cometer los menos errores posibles.

- Tras dos jugadas en Gobela, les toca afrontar una primera salida siempre especial como es un derbi en Lasesarre.

- Personalmente, creo que es uno de los mejores escenarios que nos podía tocar. Va a haber un ambiente muy bonito.

- ¿Cómo ve ese duelo ante el Barakaldo?

- Tenemos que afrontarlo como una final más. Nuestra idea es tratar de seguir en la dinámica en la que estamos, pero sin generarnos un exceso de confianza. El Barakaldo es muy físico; nosotros también somos fuertes. Vamos a intentar someter un poco su juego, a llevar el dominio del partido mediante el balón. Y luego, cuando podamos ser verticales, hacerles daño.

- Es la tercera jornada y ya habla de finales.

- Sí, porque nosotros lo llevamos todo al día a día, al partido a partido, para ser mejores. Para nosotros, cada fin de semana es una final porque sabemos que es una liga muy exigente y que todos los puntos son vitales.

- ¿Dentro del vestuario, se marcan algún objetivo para este curso?

- Es demasiado pronto para hablar de eso. Como digo, lo importante es el día a día, el partido a partido. Que cada partido sea como una final e intentar sacar todos los puntos posibles. Pero tampoco nos ponemos límites. Creo que del descenso no tenemos ni que hablar. Creo que vamos a estar más arriba, seguro, por el nivel que estamos dando y por el nivel que vamos a seguir dando.

- Es usted muy rotundo.

- Confío mucho en el equipo que tenemos. Es verdad que tenemos una plantilla corta, pero estamos entrenando muy bien y le estamos generando dudas para ver quién juega. Estoy convencido de que vamos a hacer un buen año.

- Ahora que habla del míster. ¿Podría decirse que la apuesta de Erice es similar a la del año pasado pero con muchos matices?

- Veo que tenemos una dinámica un poco similar, pero este míster, además de tener ese dominio en el juego, intenta que seamos un poco más verticales. Quiere que sepamos cuándo tenemos que tener el balón y cuándo ser más verticales para hacer más daño. También, este año hay equipos que te someten más y nos estamos haciendo fuertes defensivamente. Pero donde somos buenos es apretando hacia delante e intentando ser dominadores.

- Capitán y referencia sobre el verde, seguro que tras el ascenso de este verano tuvo ofertas en su mesa.

- Lo que no tenía era ninguna duda de seguir aquí, viniese quien viniese. Quería seguir en el Arenas, siempre me han dado confianza. No tenía duda alguna porque quería jugar aquí en Primera Federación. Así que estoy muy contento.