El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente EE UU acusa a España de «alentar a los terroristas» de Hamás por las medidas contra Israel
Sillero, durante un encuentro en Gobela. Arenas Club
Jon Sillero, capitán del Arenas

«De descenso no tenemos ni que hablar, vamos a estar más arriba seguro»

El defensor rojinegro se muestra plenamente convencido de que harán un buen papel en su estreno en Primera Federación

Fernando Romero

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 15:00

Hacerse un hueco en una categoría cada vez más complicada como la Primera Federación es altamente complicado. Pero eso es lo que pretende el Arenas, ... que en su estreno está dejando buenas sensaciones y presentando sus credenciales. El vestuario es ambicioso y está con muchas ganas de demostrar y reivindicarse de la mano de su nuevo técnico, Jon Erice. Su capitán, Jon Sillero, es igualmente rotundo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Multa a los padres de los menores que vapeen
  2. 2 Jorge Javier Vázquez reaparece con su nueva imagen: «Los programas, como las caras, necesitan tiempo para asentarse»
  3. 3 La clásica pulpería de Bilbao se abre hueco en Ledesma donde abrirá su tercer restaurante
  4. 4

    El segundo corte por protestas palestinas pone en jaque el futuro de La Vuelta
  5. 5

    Alex Txikon, el alpinista vasco atrapado en el caos de Nepal
  6. 6

    Laporte, en Bilbao a la espera de una resolución inminente de su caso
  7. 7

    Una riña entre «okupas» de La Bilbaína acaba con dos coches en el campo de golf
  8. 8

    Las operaciones en las que Osakidetza es referencia en España
  9. 9

    Israel bombardea Qatar para asesinar a la cúpula de Hamás, pero sus líderes sobreviven
  10. 10 Nuevo polémico comentario de Perico Delgado sobre las protestas propalestinas en la Vuelta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «De descenso no tenemos ni que hablar, vamos a estar más arriba seguro»

«De descenso no tenemos ni que hablar, vamos a estar más arriba seguro»