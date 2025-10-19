Derrota que mete al Bilbao Athletic en descenso

El filial rojiblanco cayó por 1-3 ante el Cacereño, confirmando su mal momento en el que ha sumado un punto de sus últimos cuatro partidos

Peru Olazabal Lezama Domingo, 19 de octubre 2025, 22:45 Comenta Compartir

El Cacereño confirmó que el Bilbao Athletic vive un mal momento. El filial rojiblanco perdió por 1-3 en Lezama frente a un recién descendido que no conocía la victoria a domicilio. Una fatídica primera parte condenó a los cachorros, que mejoraron sus prestaciones en la segunda, sin ser suficiente para puntuar. Tras sumar ocho puntos en las primeras cuatro jornadas, tres derrotas y un empate en sus últimos compromisos les hace caer a los puestos de descenso. Ahora es decimoséptimo.

Bilbao Athletic Santos; Irurita (Guibelalde, min. 46), Izagirre, De Luis, Aldai; Lete, Eder García (Beñat García, min. 33); Buján (Vizcay, min. 46), Ibón Sánchez, Huestamendia (Gift, min. 71); Ibai Sanz (Hierro, min. 61). 1 - 3 CP Cacereño Nieves; Emi Hernández, Crespo, San Vicente, Oussama; Valdera (Iván Fernández, min. 46), Guti, Deco (Rementería, min. 71), Berlanga (Joserra, min. 62); Diego Gómez (César Gómez, min. 77) y Sanchís (Barrio, min. 77). GOLES 0-1; Emi Hernández (min. 20). 0-2; Raúl Sanchís (min. 35). 1-2; Ibai Sanz (min. 61). 1-3; Iván Fernández (min. 81).

ÁRBITRO Andrés Armando Ramo, del colegio aragonés, amonestó a los locales Ibón Sánchez (min. 23) y Beñat García (min. 64) y a los visitantes Valdera (min. 45) y Joserra (min. 86).

INCIDENCIAS 599 espectadores en Lezama.

El encuentro tuvo un comienzo espeso. No había un dueño claro de la situación. Ambos equipos se repartían la posesión sin aproximarse apenas a las áreas. El primer disparo a puerta fue de Ibón Sánchez en el minuto ocho, que fue directamente a las manos de Diego Nieves. Eso y una combinación larga que finalizó Ibai Sanz desviado fue lo único rescatable del Bilbao Athletic en la primera parte. Los cachorros estuvieron muy por debajo del nivel que han mostrado otras jornadas, en todos los aspectos.

El filial rojiblanco sufrió muchísimo con las constantes internadas y centros desde el lado izquierdo. El Cacereño ya realizó un primer aviso con un testarazo al travesaño de Diego Gómez cuando se cumplió el primer cuarto de hora de choque. Solo cinco minutos más tarde, Emi Hernández, completamente libre de marca, finalizó una buena acción de los suyos para estrenar el marcador. Algo que pareció suponer todo un golpe a la moral de los locales, que no levantaron cabeza en todo el primer tiempo.

El conjunto extremeño pidió penalti por una entrada de Lete sobre Raúl Sanchís, pero el árbitro no lo concedió tras revisarlo en el monitor. En el minuto 35, Sanchís, de nuevo muy solo, remató de cabeza un centro de Berlanga que le servía al Cacereño para poner más tierra de por medio. En vistas de lo ocurrido, Jokin Aranbarri hizo dos cambios y modificó el sistema al descanso. Le funcionó, ya que ganó presencia y, a la hora de partido, Ibai Sanz recortó distancias al cazar un rechace. Sin embargo, todo se vino al traste cuando en el tramo final, Mikel Santos sacó un centro chut de Joserra, pero Iván Fernández remachó para firmar el 1-3 definitivo. Solo un disparo al palo de Hierro en el descuento pudo maquillar el resultado.