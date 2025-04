Marcar un gol en Lasesarre es el deseo de muchos baracaldeses que militan en las categorías inferiores del Barakaldo. Un deseo que pudo cumplir el ... pasado sábado Unai Buján, baracaldés de 24 años, en el derbi de la Margen Izquierda frente al Sestao River. El extremo pasó de una desbordante alegría por estrenarse con la elástica gualdinegra al golpe de sufrir una remontada (2-3), que provoca que el cuadro fabril no conozca la victoria en ninguno de los últimos seis partidos. Una racha que están decididos a cortar este domingo a las 12:00 horas ante la Gimnástica Segoviana.

-¿Qué significa para un baracaldés jugar en el Barakaldo?

-De pequeño he jugado aquí muchos años. Mi padre, mis tíos y mis primos solíamos venir a Lasesarre y nos sentábamos en Sur. Siempre tenía esa ilusión de venir al Barakaldo. Le decía a mi padre que tenía clarísimo que iba a jugar en Lasesarre. Por suerte ha sido este año. A nivel personal, he cumplido un objetivo que tenía y estoy muy contento con esta experiencia.

-¿Cómo compagina el fútbol con las prácticas de medicina?

-Ahora estoy en sexto de carrera. Es un año todo práctico. Entonces, es un poco ajetreado porque acabo de entrenar, voy a casa a comer y luego tengo que estar cinco o seis horas en el hospital. Hay días que se hace un poco pesado, pero en la universidad me dan ciertas facilidades por el hecho de ser profesional. Lo bueno es que lo tengo todo a mano. A entrenar vengo andando y a Cruces voy en metro, que estoy a cinco minutos. Eso me ha venido de maravilla.

-Se fue Endika Buján y llegó Unai Buján el mismo verano. ¿Era una presión extra sustituir a su primo, jugando además en el mismo puesto?

-No me lo tomé como una presión extra. Endika hizo aquí dos muy buenos años, pero yo venía hacer mi historia al Barakaldo. Ponerme esa presión no era beneficioso para mí y me lo tomé con la ilusión que da jugar en casa y disfrutar en Lasesarre. Sí que me dio pena no compartir vestuario con él, pero ahora está en Lezama, ha debutado con el primer equipo del Athletic, ojalá esté muchos años allí y le veamos en San Mamés muchos partidos más. Me da pena no haber coincidido, pero nunca se sabe lo que puede deparar el futuro.

-¿Qué tal se encuentra en el plano personal?, ¿Cómo evaluaría su temporada?

-Ha sido una temporada un poco atípica para mí porque no estoy jugando todo lo que querría, pero hay una competencia interna muy grande. Me costó empezar por unos motivos personales, que ya están superados, aunque sí he notado que eso me ha podido lastrar. Ahora creo que estoy en un muy buen momento, Imanol -De la Sota- me ha ayudado mucho hablando conmigo personalmente, que es algo que valoro, y espero ayudar al máximo equipo para conseguir el objetivo cuanto antes. Estos últimos partidos sí noto que soy el jugador que siempre he sido: vertical, encarador, de finalizar jugadas...que era algo que me estaba costando este año.

-Este pasado sábado marcó su primer gol con el Barakaldo. ¿Se quitó un peso de encima?

-Sí, fue como un premio a la insistencia del trabajo diario. Aquí trabajo todos los días al máximo, era algo que me hacía una ilusión tremenda, se vio cómo lo celebré, tenía muchas ganas. Además, pudo ser un gol bonito y para empezar ganando. Aunque luego me fui con un sabor muy agridulce por la derrota final y por cómo fue, pero la idea es ir a por la Gimnástica Segoviana y sacar los tres puntos.

-Pese a ponerse dos veces por delante, el Sestao River terminó remontando ese derbi en la última jugada del partido. ¿Fue un golpe duro?

-Sí, cuando marcamos el 2-1, sabíamos que teníamos que amarrar el resultado cómo fuera. Pero el fútbol es imprevisible y nos marcan dos goles a balón parado que nos hicieron irnos muy rayados y jodidos al vestuario. Descansamos el fin de semana para limpiar la cabeza y solo pensamos en ganar a la Gimnástica Segoviana para cortar esta mala racha de resultados.

-Son seis partidos consecutivos sin ganar. ¿Qué le pasa a este Barakaldo?

-En estos seis partidos igual es verdad que no estamos siendo lo agresivos y contundentes que hemos sido a lo largo de toda la temporada. Creo que en esta categoría tan igualada, las dinámicas tienen mucha importancia, todos los equipos pasan momentos así. Dentro del grupo confiamos mucho en nosotros mismos, en nuestras capacidades y queremos cortar esta racha cuanto antes para afrontar la recta final de la temporada con cierta tranquilidad.

-Mucha gente relaciona el mal momento de resultados con la salida de Maroan Sannadi. ¿Cuánta influencia tiene realmente?

-Maroan nos daba muchísimo, es un jugador extraordinario que está jugando en Primera División y va a jugar unas semifinales de Europa League, pero la verdadera fortaleza de este equipo es el grupo. Todos aportamos durante la semana, en los partidos se ve que, cuando entra la gente que está participando menos, nos da la vida. Lo que nos hizo hacer esa gran primera vuelta es la cohesión que tenemos entre los compañeros y el grupo humano que tenemos. Ahora estamos en esa mala racha, pero es cosa de dinámicas. A veces sale todo de cara y otras veces cruz. Ahora solo vale ganar como sea el domingo.

-Están a cinco puntos de los puestos de play-off y también de los puestos de descenso. ¿A dónde mira ahora el Barakaldo?

-El equipo mira a sumar de tres en tres y a conseguir el primer objetivo de la permanencia. Luego, si los resultados nos lo permiten, por qué no soñar y mirar hacia arriba hacia un play-off. Lo primero es amarrar la categoría como sea y después soñar y hacer soñar a nuestra afición.