Carlos Pouso, cerca de ser el nuevo director deportivo del Sestao River

El fútbol no entiende de pausas. La Primera Federación concluyó el pasado fin de semana, con el peor desenlace posible para el Sestao River. Los ... verdinegros perdieron en la última jornada ante la Ponferradina. Un resultado que, junto a la victoria del Barça Atlètic en el minuto 89 y el empate de Osasuna Promesas en el tiempo de descuento, hizo que el cuadro de la Margen Izquierda cayera a la decimoséptima plaza y certificara su descenso. Un gran varapalo que provocó un mar de lágrimas en Las Llanas.

Sin embargo, no hay tiempo para lamentaciones. El club sestaotarra se ha puesto manos a la obra para confeccionar el proyecto de cara al próximo curso, en una Segunda Federación donde también estarán los recién descendidos Real Unión y Amorebieta, entre otros 'cocos' como podrían ser la UD Logroñés, la SD Logroñés o los siempre peligrosos filiales. En definitiva, habrá un gran pulso en la lucha por el ascenso y los verdinegros quieren estar lo mejor preparados posibles para tratar de recuperar la división en la que han militado las últimas dos campañas.

En este sentido, suele ser conveniente comenzar a construir la casa por los cimientos. Lo primero que ha hecho el Sestao River es buscar a alguien que ocupe la parcela que quedó libre en la dirección deportiva, tras el cese de Matías Lizarazu en marzo. Tal y como adelantó Cazurreando y ha podido contrastar EL CORREO, Carlos Pouso estaría muy cerca de ser el nuevo director deportivo de los verdinegros. Se trata de un acuerdo que aún está por concretarse, pero ambas posturas parecen muy cercanas, incluso destinadas a entenderse.

Idilio con el club

El leioztarra dirigió con gran éxito al Sestao River entre 2003 y 2008, protagonizando dos ascensos a la extinta Segunda B y quedándose en un curso al borde del play-off de ascenso a Segunda División. Esta última temporada, ha dirigido a la SD Logroñés, con la que ha concluido segundo en Segunda Federación, cayendo en la fase de promoción ante el Estepona. «Prometo que no me ha llamado nadie, pero a partir de ahora cogeré el teléfono con suma educación», comentó en su rueda de prensa de despedida en el club riojano.

Pouso dejó claro que su próximo destino «Tiene que ser algo que me motive y me entusiasme», ya que no tiene la necesidad económica de seguir vinculado al fútbol. Eso sí, dejó claro que no iba a seguir con el papel que ha tenido en la SD Logroñés de entrenador que también interviene en los fichajes, las renovaciones, etc. «No voy a asumir todo. Un banquillo, una dirección deportiva o una secretaría técnica...pero se me hace muy duro hacer una convocatoria y dejar a un chaval sin vestir o a dos que calientan, no sacarles», señaló.

Además, según ha podido saber este periódico, pese al descenso de categoría, también le han ofertado continuar en el banquillo a Igor Oca. El basauritarra ha dirigido los últimos doce partidos de los sestaotarras, firmando números de mitad de tabla en ese periodo. Todavía está sopesando la propuesta. Aunque el sábado, después del encuentro que les hizo descender, su rueda de prensa tuvo cierto tono a despedida. «El River necesita un cuerpo técnico capaz de revertir situaciones de estas, yo vine con un objetivo claro y no se ha conseguido, hay que asumir la realidad y hay que hacerlo con la máxima profesionalidad posible», declaró.

Asimismo, el técnico añadió que «tocará hablar con el club, pero no me preocupa eso, es el 'River', un club importante y hay muchos buenos entrenadores que podrían asumir también ese rol y conseguir ese objetivo que yo no he conseguido». Habrá que esperar para saber la decisión.