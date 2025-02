«Me extraña que los árbitros digan que no escucharon nada», critica Ben Hamed tras el episodio racista de León

El futbolista del Amorebieta Ben Hamed conoció este domingo una de las caras más amargas del fútbol, aquella que nada tiene que ver con lo deportivo y sí con la actitud inexcusable de un sector de la grada del Reino de León, que disimulada entre ... la multitud profirió insultos racistas hacia el camerunés. Fue en torno al minuto 75, con el mediocentro azul fuera del rectángulo de juego mientras tenía que ser atendido tras recibir un golpe en la cabeza.

«Cuando iba pasando al lado de la tribuna, recibí muchos insultos, pero como los que puedes recibir en cualquier sitio, que te llaman cualquier cosa. Pero, de repente, escucho 'puto negro' tres veces, y seguido 'tú, puto negro, vete a tu país en patera'. En ese momento, me doy la vuelta y veo a dos personas en primera fila que me miraban y me seguían insultando», explica Ben Hamed a este periódico en Urritxe, con tono sereno, aunque visiblemente contrariado.

Es en ese momento, es «cuando llamo al línea, que estaba haciendo los cambios, para señalarle que me están insultando». «Yo creo que lo están escuchando todos, porque estábamos todos al lado: los árbitros, el delegado de campo, la policía…». Pero nadie pareció escuchar nada, o quizá prefirieron mirar hacia otro lado. Y eso es lo que hace que el enfado de Ben Hamed vaya haciéndose más notorio, apuntando directamente al colectivo arbitral. «Si dicen que no lo han escuchado, a mí me extraña mucho. Estaban a mi lado porque me iban a dar el alta para volver a entrar al campo. No es posible que sea el único que lo ha escuchado. También mis compañeros lo han oído», se queja. «A lo mejor es que tenemos aparatos especiales para escuchar», ironiza el camerunés.

Increpado por los rivales

«Los árbitros no se quieren meter en estas cosas, que pasan muchas veces», lamenta Ben Hamed, triste también con la actitud de algunos jugadores de la Cultural Leonesa, que llegaron a incluso increparle. «Han venido claramente a encararse conmigo, diciéndome que no me ha dicho nadie nada, que siempre tenemos las mismas excusas. No sé si se refería a nosotros los negros o a mi equipo, no lo entiendo», relata el futbolista del Amorebieta. «Me parece lamentable que vengan contra mí por algo que ha ocurrido en la grada», insiste

El joven jugador del Amorebieta también carga las tintas contra el ente federativo y asegura, igualmente, sentirse «abandonado por parte de la Primera Federación, que no ha emitido ningún comunicado, ni ningún comentario, ni un vídeo ni una publicación para denunciar este acto». «Es lo que más me duele», apostilla.

En medio de este amargo trance, Ben Hamed también quiere dejar claro que «no estoy incriminando a toda la afición de la Cultural Leonesa», a pesar de que fue abucheado y despedido con pitos al término del encuentro. «Pero siempre hay personas que hacen estas cosas, porque esto sucede en todos los campos de fútbol. Estoy seguro de que se puede identificar a las dos personas que me estaban insultando desde la grada», señala.

Agradecido

El camerunés agradece «las muestras de apoyo recibido en este momento difícil», pero se siente «triste porque estas cosas no tienen que ocurrir ni en los campos de fútbol, ni en la sociedad ni en ningún sitio». «Es la primera vez que me pasa en los cinco años que llevo en España y me dolió mucho. Yo soy negro y soy extranjero. Lo sé. Pero todos estamos practicando un deporte en el que no tiene sitio el racismo», sostiene Ben Hamed. «Todos formamos parte de equipos en los que hay muchas nacionalidades. Por eso me ofenden y me duelen ese tipo de insultos», añade.

En esta misma línea, Ben Hamed aprovecha también para «lanzar un mensaje a la Federación y a la Liga para que estas cosas no sucedan más en los campos de fútbol». «Es un deporte abierto a todo el mundo. Nosotros venimos de nuestros países para jugar aquí y seguir cumpliendo nuestro sueño, para practicar lo que más nos gusta en la vida. Estas cosas tienen que dejar de ocurrir ya», zanja.

Además del comunicado oficial emitido por el Amorebieta en la mañana de este lunes condenando este acto, del que el Athletic se hizo rápido eco mostrando su apoyo tanto al club zornotzarra como al jugador, el presidente Jon Larrea también ha manifestado su más «enérgica condena ante cualquier insulto xenófobo o racista que pueda darse en un campo de fútbol o en cualquier ámbito de nuestras vidas». «Reprochamos este tipo de acciones, que no tienen cabida en ningún lugar, y mostramos nuestro máximo apoyo a nuestro jugador. Esperamos que no se repitan este tipo de acciones nunca más».