Luis Ángel Gómez
Primera Federación

El Barakaldo tumba a otro gigante en Lasesarre

Barakaldo CF 2-1 Racing Ferrol

El conjunto fabril vence con total justicia al Racing de Ferrol en el tramo final y se establece a solo dos puntos de los puestos de play-off de ascenso

Peru Olazabal

Barakaldo

Domingo, 23 de noviembre 2025, 18:31

El Barakaldo continúa con su idilio en Lasesarre, donde aún sigue invicto y está demostrando ser capaz de tumbar a cualquiera. En casa ya venció ... al Tenerife hace un mes. Pues bien, este domingo ha hecho lo propio con el otro recién descendido de Segunda del grupo, el Racing de Ferrol. El cuadro gualdinegro se impuso a los gallegos con total justicia, siendo muy superior a los gallegos. Aunque tuvo que esperar a los instantes finales para anotar el 2-1 definitivo. De este modo, actualmente, se establecen a solo dos puntos de los puestos de play-off de ascenso.

