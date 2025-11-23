El Barakaldo tumba a otro gigante en Lasesarre

El Barakaldo continúa con su idilio en Lasesarre, donde aún sigue invicto y está demostrando ser capaz de tumbar a cualquiera. En casa ya venció ... al Tenerife hace un mes. Pues bien, este domingo ha hecho lo propio con el otro recién descendido de Segunda del grupo, el Racing de Ferrol. El cuadro gualdinegro se impuso a los gallegos con total justicia, siendo muy superior a los gallegos. Aunque tuvo que esperar a los instantes finales para anotar el 2-1 definitivo. De este modo, actualmente, se establecen a solo dos puntos de los puestos de play-off de ascenso.

Barakaldo CF Ispizua; Pedernales, Arana, Dufur, Pedernales; Naveira, Molina (Huidobro, min. 82); Muñoz (Mandiang, min. 77), San Bartolomé, Eric Pérez (Torra, min. 90); Galarza (Valiño, min. 77). 2 - 1 Racing Ferrol Parera; Leal, Pujol, Zalaya, Saúl García; Tejera (Carballo, min. 75), Álvaro Peña (Gorostidi, min. 46); Álvaro Juan (Dacosta, min. 70), Noriega (Gelardo, min. 61), Pascu; Escobar (Giménez, min. 61). GOLES 0-1; Dufur p.p (min. 22). 1-1; Eric Pérez (min. 45). 2-1; San Bartolomé (min. 86)

ÁRBITRO Fernando Bueno amonestó al local De Jesús (min. 58) y a los visitantes Álvaro Peña (min. 31) y Giménez (min. 84).

INCIDENCIAS 2.850 espectadores en Lasesarre.

Durante la semana, desde el club fabril habían incidido en que la clave era incomodar el buen juego asociativo de su rival. Desde luego, en el primer cuarto de hora de choque, el plan de los gualdinegros salió a la perfección. Tanto es así que el Racing de Ferrol ni siquiera pudo ser dueño de la posesión, gracias a la asfixiante presión de los locales, que fueron más incisivos, verticales y gozaron de las primeras oportunidades para mover el marcador. La puesta en escena del Barakaldo fue realmente esperanzadora.

A los seis minutos de juego, Unai Dufur logró conectar con Aitor Galarza mediante un magnífico balón largo a la espalda de la defensa, pero el remate del delantero salió desviado. Solo dos minutos después, Víctor San Bartolomé intentó sorprender a Miquel Parera picando la pelota desde el borde del área, pero se fue por encima del travesaño. Se puede decir que todo les estaba saliendo a pedir de boca a los baracaldeses, ante un transatlántico que ni se había acercado a la portería defendida por Ibon Ispizua.

En cambio, en el minuto 22, Ekaitz Molina introdujo el esférico en su propia portería tratando de sacar un centro de Álvaro Peña en una falta lateral que iba directo a la cabeza de Pedro Zalaya en zona de remate. Lasesarre clamó por un posible fuera de juego, pero lo cierto es que el zaguero parecía estar en línea. El Barakaldo no bajó los brazos. Al revés. Siguió intentando marcar durante el resto del primer periodo.

El conjunto gallego gastó una revisión en una mano de Ekaitz Molina en el área, que el árbitro no consideró punible. En el minuto 38, un eléctrico Eric Pérez ya avisó con un gran eslalon y un disparo cruzado que se marchó muy cerca del palo corto. Justo antes del descanso, el virtuoso extremo logró igualar de nuevo el encuentro con una gran finalización después de una buena pugna de Galarza y la posterior asistencia de San Bartolomé.

En la segunda parte, fue el Barakaldo el que persiguió con mayor insistencia el triunfo, ante un Racing de Ferrol ahogado. Aunque la grada no se levantó hasta que, en el minuto 62, Eric Pérez estrelló el balón contra el palo y Víctor San Bartolomé envió el rechace al fondo de las mallas. Lo hizo en claro fuera de juego, pero el colegiado tardó tres minutos en revisarlo y anularlo. En el tramo final, los fabriles avasallaron a su rival con continuas ocasiones. Algunas de ellas muy claras. Así fue, hasta que en el minuto 86, Arana progresó hasta el área contraria, tras varios rechaces le cayó a San Bartolomé, que anotó el 2-1 definitivo.