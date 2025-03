El Barakaldo tropieza en Lasesarre y sale del play-off

El Barakaldo pagó con un caro precio su falta de claridad ofensiva en el duelo que le enfrentó este domingo al Celta Fortuna. No fue ... un buen partido el de los gualdinegros, lastrados también por las ausencias, que pecaron de precipitación cuando más calma pedía el duelo ante el filial celeste. La derrota acarrea, además, un doble castigo, y es que saca a los de Imanol de la Sota del play-off muchas semanas después. Y es que para ver al Barakaldo fuera de los puestos cabeceros de la clasificación hay que remontarse hasta mediados del mes de noviembre, cuando los fabriles cayeron ante la Ponferradina en Lasesarre. El Barakaldo suma 43 puntos, los mismos que el Andorra, que le ha ganado los dos enfrentamientos de este curso.

Fiel al más puro estilo Barakaldo en Lasesarre, el conjunto fabril arrancó con ímpetu el encuentro. Tanto que, a los cuarenta y cinco segundos, Bittor Isuzkiza estuvo a punto de anotar el primer tanto del partido en un remate de cabeza que no cogió puerta por poco. Fue una clara declaración de intenciones de los de Imanol de la Sota, que dominaron con autoridad durante un buen trecho. Sin embargo, les faltó claridad para finalizar sus llegadas, que fueron de más a menos con el paso de los minutos.

Barakaldo Unai Pérez; Pedernales, Borja García, Artetxe, Imanol Torre (Aymane, 65'); Ekaitz (Jesús Martínez, 78'), Huidobro; Luis Bilbao (Unai Buján, 39'; Urki, 78'), Isuskiza (Kepa Uriarte, 65'), Pablo Santiago; Álex Valiño. 0 - 1 Celta Fortuna Coke; Gavián (Sergio Díez, 70'), De Andrade (Burcio, 46'), Yoel Lago, Jaime Vázquez, Garriel (Tincho, 61'); Hugo González (El-Abdellaoui, 77'), Miguel Román, Antañón, Johan Guedes (Jordi Escobar, 61'); Fer López. Gol: 0-1, min. 60: Antañón;

Árbitro: García Riesgo (Colegio asturiano). Amonestó a Valiño por el Barakaldo; y a De Andrade, Hugo González, El-Abdellaoui por el Celta Fortuna.

La más clara de todas la tuvo en sus botas un Pablo Santiago, que protagonizó una muy buena acción individual, controlando en la frontal y recortando en el área para quedarse en el mano a mano ante Coke, pero errando en la finalización. En lugar de buscar el segundo palo, quiso sorprender por el ángulo corto, sin éxito.

Los gualdinegros insistieron una y otra vez por las bandas, pero o bien no encontraron destinatario a sus centros o bien los remates no fueron certeros. Como el cabezazo de Markel Artetxe, que acabó mansamente en las manos del portero gallego. El filial celeste, mientras, no generó tampoco demasiado riesgo a los fabriles y apenas si inquietó a un casi inédito Unai Pérez. El talentoso Fer López sí que lo intentó con un disparo con rosca desde la frontal, pero el esférico se le fue ligeramente desviado.

Lo peor de la primera mitad, de lejos, fue la lesión de Luis Bilbao, que sufrió un fuerte golpe en la rodilla a la media hora y que, tras probarse durante varios minutos, tuvo que ser sustituido antes del descanso por Unai Buján.

Precipitados

El Barakaldo siguió poco atinado en el arranque de la segunda mitad. Mantenía cierto dominio sobre el juego, pero seguía sin encontrar portería. Ekaitz Molina lo intentó en un remate de cabeza llegando desde atrás, pero también se fue alto. Del lado contrario, el conjunto olívico ajustó algo mejor sus líneas y sí que tuvo la capacidad para resolver con acierto. Cuando el reloj marcaba la hora de partido, Gavián salió en velocidad por banda derecha, puso un centro raso al área y Antañón, demasiado sólo en el área, alojó el cuero en la portería vizcaína.

El gol no le sentó nada bien al Barakaldo, que comenzó a jugar con aún mayor precipitación. Algo que no suele dar buenos resultados en la mayor parte de las ocasiones. Fueron ataques deslavazados, con más ímpetu que cabeza, que no pusieron en excesivos apuros a un rival que, con el marcador a favor, supo templar el partido y que, con espacios por delante, pudo hacer más daño a los vizcaínos.