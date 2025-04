El Barakaldo sufre una crisis de resultados antes del derbi

Peru Olazabal Lunes, 14 de abril 2025, 11:46 Comenta Compartir

El Barakaldo se había ganado a pulso la etiqueta de equipo revelación de Primera Federación. Su carta de presentación en esta categoría, tras firmar dos ascensos consecutivos, fue difícilmente mejorable. Un fútbol vertical, de mucho ritmo e intensidad le hicieron establecerse pronto en la zona noble de la clasificación. De hecho, desde la sexta jornada hasta la vigésimo octava sólo se ausentó tres semanas de las posiciones de play-off. Todo iba sobre ruedas y la afición gualdinegra tenía el derecho a soñar con un nuevo hito, como habría sido estar en la pugna por un nuevo ascenso.

No obstante, los últimos resultados han debilitado la posibilidad de dicha gesta. El conjunto fabril no atraviesa un buen momento. Con el derbi de la Margen Izquierda en el horizonte -Barakaldo y Sestao River se enfrentan este próximo sábado a las 18.00 horas-, no ha obtenido ningún triunfo en sus últimos cinco compromisos: han perdido frente al Gimnàstic (1-0), Celta Fortuna (0-1) y este pasado sábado ante Osasuna Promesas (2-1), así como han empatado contra Real Sociedad B (2-2) y Bilbao Athletic (0-0). En este tramo, es el segundo peor equipo de la liga junto al Arenteiro, sólo superado por Unionistas, con un único punto sumado en estas cinco jornadas.

Aunque, con una mira más amplia, también se puede dilucidar que el rendimiento ha disminuido en la segunda vuelta. El Barakaldo concluyó la primera vuelta en segunda posición, sumando 32 puntos en 19 envites -nueve victorias, cinco empates y cinco derrotas-. En los trece siguientes, ha acumulado trece puntos -tres triunfos, cuatro empates y seis derrotas-. Es decir, no igualaría el registro de la primera vuelta ni siquiera ganando los seis encuentros ligueros restantes. Lo que ha hecho que abandone las posiciones que otorgan un billete al play-off de ascenso, que ahora tiene a dos puntos de distancia.

Numerosas bajas

Una de las posibles causas del decaimiento del Barakaldo podría residir en las numerosas bajas que ha sufrido durante este periodo. La más evidente es la de Maroan Sannadi. Al fin y al cabo, es inevitable notar la ausencia del que entonces era el máximo artillero del grupo, que ahora juega un papel importante en el Athletic. Los fabriles sumaron 33 puntos en 20 jornadas con él y doce puntos en los siguientes doce choques desde que no está. Aunque no todo se reduce a su salida. También han acusado las graves lesiones de Unai Naveira y Adrián Revilla, así como las cortas pero importantes bajas de Borja García, Oier López o Kepa Uriarte. Todos estuvieron disponibles el sábado, excepto Naveira, Oier López e Imanol Torre.