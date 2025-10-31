El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 31 de octubre
Beñat de Jesús y Lago Junior persiguen un balón a la carrera. CD Lugo
Primera Federación

El Barakaldo repite otro empate a domicilio

CD Lugo 2-2 Barakaldo CF ·

A los gualdinegros se les escapa la victoria ante el Lugo por un penalti en el tramo final y suman sus cuartas tablas seguidas lejos de Lasesarre (2-2)

Peru Olazabal

Viernes, 31 de octubre 2025, 21:49

Comenta

Al Barakaldo se le resiste la victoria lejos de Lasesarre. El conjunto de la Margen Izquierda acariciaba el que habría sido un muy valioso triunfo ... en el Anxo Carro, hasta que en el tramo final, un penalti favorable al Lugo echó todo por tierra (2-2). Pese a ello, el cuadro baracaldés se mantiene invicto desde la segunda jornada, encadenando nueve encuentros sin perder, y por ahora se mantiene en puestos de play-off, a la espera de que concluya todo el resto de la jornada actual.

