El Barakaldo repite otro empate a domicilio

Al Barakaldo se le resiste la victoria lejos de Lasesarre. El conjunto de la Margen Izquierda acariciaba el que habría sido un muy valioso triunfo ... en el Anxo Carro, hasta que en el tramo final, un penalti favorable al Lugo echó todo por tierra (2-2). Pese a ello, el cuadro baracaldés se mantiene invicto desde la segunda jornada, encadenando nueve encuentros sin perder, y por ahora se mantiene en puestos de play-off, a la espera de que concluya todo el resto de la jornada actual.

CD Lugo Iker Piedra; Iago López, Trigueros, Gayá, Caballo; Presa (Carbonell, min. 73), Txus Alba, Celorio (Balboa, min. 73); Pastrana (Jorge González, min. 66), Unzueta (Reniero, min. 66) y Lago Junior (Samanes, min. 66). 2 - 2 Barakaldo CF Ispizua; De Jesús, Dufur, Ropero (Arana, min. 78), Oier López; Molina, Huidobro; De León (Albizua, min. 78), San Bartolomé (Galarza, min. 68), Eric Pérez (Mandiang, min. 46); Valiño (Sabin Merino, min. 89). GOLES 0-1; San Bartolomé (min. 26). 1-1; Celorio (min. 34). 1-2; Huidobro (min. 37). 2-2; Reniero pen. (min. 86).

ÁRBITRO Guillermo Cueto amonestó a los locales Iago López (min. 22), Presa (min. 58), José Amo (min. 88) y Txus Alba (min. 90) y a los visitantes Ropero (min. 69) y Dufur (min. 76).

INCIDENCIAS 2.034 espectadores en el Anxo Carro.

Los gualdinegros estaban dispuestos a asaltar un fortín como el Anxo Carro, donde los lucenses habían ganado tres encuentros y habían empatado uno. Su inicio fue muy prometedor, disponiendo de una clara ocasión para abrir la lata en el segundo minuto de partido. José De León puso un centro directo a la cabeza de Beñat de Jesús, quien remató totalmente solo, en un error impropio de la zaga de los gallegos, pero su testarazo se marchó alto. Estuvo mejor el Barakaldo durante los primeros diez minutos, pero luego apretó el acelerador el Lugo, atacando constantemente el área contraria.

Un buen periodo de los locales que tuvo el mejor final posible para los gualdinegros. Y es que, a los 26 minutos de juego, Valiño cazó el rechace de un disparo previo de Víctor San Bartolomé, el delantero le dio un pase de la muerte al mediapunta baracaldés y éste volvió a ver puerta tras su doblete ante el Tenerife la pasada jornada. Era el primer tanto que encajaba el Lugo en sus últimos cinco compromisos. El conjunto rojiblanco no se vino abajo. Siguió insistiendo y logró empatar poco después con un auténtico golazo.

Pasada la media hora de choque, Neco Celorio realizó un disparo lejano, potente y ajustado al palo derecho para batir a Ipsizua. El encuentro entró en un estado de absoluta locura y, solo tres minutos después del gol lucense, Víctor San Bartolomé robó un balón en campo contrario que condujo Eric Pérez, conectando con Oier López en el costado izquierdo, quien asistió a Huidobro para volver a poner por delante a los fabriles. Una ventaja que mantuvieron al descanso. El Lugo, con la calidad que atesora en sus filas, salió mandón en el inicio de la segunda mitad, dominando la posesión y enviando varios centros con peligro al área.

El Barakaldo demostró entonces mucha contundencia defensiva, repeliendo cualquier intento de su rival por empatar. Además, en el minuto 58, pudo ampliar su renta con un buen disparo cruzado de Mandiang, en el que Iker Piedra realizó una parada soberbia. El cuadro lucense fue dueño y señor del duelo, moviendo la pelota de un lado a otro, pero sin ser capaz de hacer daño a los baracaldeses. Ni siquiera llegaban a probar a Ibon Ispizua.

Sin embargo, en el tramo final, un centro que parecía inofensivo en un córner, con muy mala fortuna, pega en la mano de Oier López para que el árbitro señalara penalti tras revisarlo en el monitor. La pena máxima la convirtió el argentino Reniero engañando a Ispizua y marcando por la escuadra derecha. Fue el 2-2 definitivo de un nuevo empate agridulce, a la vez que meritorio.