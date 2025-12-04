El Barakaldo no ha repetido ningún once en toda la temporada Solo el portero, Ibón Ispizua, ha permanecido de inicio en los catorce dibujos distintos que ha utilizado hasta ahora Imanol de la Sota

Lo más inverosímil del Barakaldo esta temporada está resultado su diferencia de rendimiento cuando actúa en Lasesarre y cuando lo hace fuera de casa. En su campo sigue invicto, con cuatro triunfos y tres empates, que le hacen sumar quince puntos como local. Mientras, junto al Lugo, es el único equipo que no conoce la victoria a domicilio, con sólo cuatro puntos como visitante. En ese sentido, este fin de semana puede respirar tranquilo, ya que no le toca realizar ninguna salida, si no que recibe este domingo a las 18.15 horas al Real Avilés en Lasesarre.

El conjunto asturiano acaba de salir de los puestos de play-off, actualmente es sexto y tiene dos puntos de ventaja sobre los gualdinegros. Desde luego, será un hueso duro de roer. No solo por su situación clasificatoria, si no porque también es el tercer mejor equipo como visitante de la liga, detrás del Tenerife y Celta Fortuna, primero y segundo clasificado, respectivamente. Mientras, el Barakaldo es ahora noveno con tres puntos de renta sobre los puestos de descenso y tres puntos por debajo de las posiciones de play-off.

Lo que sí resulta complicado de pronosticar es el plan inicial que llevará a cabo Imanol de la Sota. Hasta el momento, el técnico fabril no ha repetido ningún once en los catorce encuentros que se han disputado esta temporada. Siempre ha utilizado matices diferentes en las alineaciones titulares. Lo único que no se ha movido nunca es la portería, donde Ibon Ispizua lo ha jugado todo. En el resto de las posiciones, ha habido variantes, hasta el punto de que han jugado de inicio 19 futbolistas.

En los laterales han sido titulares Beñat de Jesús, Iker Pedernales, Oier López y Urtzi Albizua. En el centro de la zaga lo han sido Markel Arana, Unai Dufur e Iker Ropero. En el centro del campo han desempeñado de inicio Unai Naveira, Julen Huidobro, Ekaitz Molina y Víctor San Bartolomé. En bandas han comenzado Eric Pérez, Saliou Mandiang, Iñigo Muñoz y José de León. En punta de ataque, han jugado de inicio Aitor Galarza, Álex Valiño y Sabin Merino. Quienes nunca han sido de la partida son Borja García, Iván Castillo y Marc Torra, que han estado mucho tiempo sin estar disponibles.

Sin dueño en banda derecha

Esto no significa que no haya futbolistas que tengan continuidad en el plan de inicio. De hecho, hay en diez puestos en los que hay jugadores con nueve titularidades o más: Ispizua (14); De Jesús (12), Arana (13), Dufur (11), Oier López (9); Naveira (12), Huidobro (10); San Bartolomé (10), Eric Pérez (11); Galarza (9). La única demarcación sin un dueño fijo es el extremo derecho, donde se disputan el puesto Mandiang -seis titularidades-, Muñoz -cinco- y De León -cuatro-.