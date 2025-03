El Barakaldo se queda helado en Zamora

Fernando Romero Domingo, 2 de marzo 2025, 22:01 Comenta Compartir

La gélida y lluviosa tarde en el Ruta de la Plata no le sentó nada bien al Barakaldo, que cayó derrotado ante el Zamora en un irregular encuentro de los de Imanol de la Sota. Entraron mal al encuentro, estuvieron demasiado imprecisos y no tuvieron su contundencia y fiabilidad habituales. Algo que acabaron pagando muy caro pese a sus baldíos esfuerzos en la segunda mitad. No caían los fabriles lejos de Lasesarre desde finales de noviembre, y lo han vuelto a hacer precisamente en una jornada en la que el resto de marcadores les habían sido favorables para adelantar a varios rivales en la zona de ascenso. Una oportunidad perdida.

Al Barakaldo, que suele tener buenas entradas en los partidos, el duelo en el Ruta de la Plata se le puso cuesta arriba nada más empezar. El Zamora, en su primera aparición en ataque, abrió el marcador. Rufo sirvió a la espalda de la defensa y Tresaco le comió la tostada a Pedernales en el cuerpo a cuerpo para acabar batiendo a Unai Pérez en su salida.

Zamora Fermín; Rufo, Bolo, José Carlos, Sergio Nieto; Joel (Frimpong, 69'), Kike Márquez (Gorjón, 83'), Clavería (Guille Macho, 56'), Carlos Ramos, Tresaco (Romero, 69'); Pito Camacho (Roni, 83'). 2 - 1 Barakaldo Unai Pérez; Pedernales (De Jesús, 46'); Markel, Aymane (Muguruza, 74'), Oier López (Imanol Torre, 83'); Ekaitz, Huidobro; Luis Bilbao (Buján, 74'), Pablo Santiago, Isuskiza; Álex Valiño (Jesús Martínez, 83'). Goles: 1-0, min. 2: Tresaco; 2-0, min. 29: Tresaco; 2-1, min. 64: Valiño.

Árbitro: Conejero Sánchez (comité extremeño). Amonestó a Joel por el Zamora; y a Aymane por el Barakaldo.

El tempranero mazazo dejó tocado a los fabriles. El Zamora olió sangre y buscó ahondar en la herida. Pito Camacho estuvo a punto de embocar el segundo en un centro de Joel ante de cumplirse el décimo minuto de partido. En el doce, tras un fallo notable de Unai al intentar atrapar un saque de esquina, Clavería llegó a marcar, pero el colegiado anuló la acción por mano del atacante.

Tras unos breves minutos de parón obligado por un apagón en el Ruta de la Plata, el Barakaldo también llegó a mandar un balón al fondo de las mallas, otro gol que tampoco subiría al marcador al estimar el trencilla que había falta en ataque de Artetxe, una acción más que rigurosa que pudo cambiar el rumbo del partido.

El Zamora, mientras, seguía a lo suyo. Dejaba hacer a los de Imanol de la Sota, atascados de medio campo en adelante, y buscaba sorprender en rápidas transiciones. Lo logró al filo de la media hora. Unai Pérez hizo una gran parada a disparo de 'Pito' Camacho, pero dejó el balón muerto en el área pequeña. Ahí, otra vez Tresaco fue el más rápido para meter la pierna.

Los de Juan Sabas estaban muy cómodos en el partido ante un Barakaldo inoperativo en ataque cuya ocasión más clara llegó tras un error en el saque de Fermín, que entregó la pelota a Luis Bilbao y éste buscó un potente disparo ajustado abajo. Pero el meta local se redimió desviando la pelota a córner.

Mejor imagen

El paso por vestuarios le sentó bien al conjunto fabril, que regresó al rectángulo de juego con mucha mayor proyección ofensiva, aunque igualmente con problemas para terminar de encontrar precisión en los metros finales. El Zamora pudo matar el partido en un cabezazo de Kike Márquez, totalmente solo entre los centrales fabriles, pero no lo hizo y el Barakaldo redobló esfuerzos para meterse en el partido.

El capitán Ekaitz Molina pudo recortar distancias cuando el crono sobrepasaba la hora de juego, pero su remate a bocajarro en la frontal de la pequeña lo detuvo Fermín con las piernas. Tres minutos después, Valiño no perdonó. Centro desde la banda izquierda que Isuzkiza prolonga y el ariete aparece con potencia desde atrás para marcar.

Quedaba aún media hora por delante para tratar una remontada que no llegó. Los de Imanol de la Sota lo intentaron por todos los medios, pero entre su falta de precisión y la firmeza de la zaga zamorana fue imposible. Lo incierto del marcador mantuvo vivo el encuentro hasta el final. Con el partido roto por el desgaste de unos y otros, pudo anotar Pablo Santiago con un misil desde más allá de la corona del área que se fue cerca de la madera. También lo tuvo Frimpong para el Zamora, pero su potente remate tampoco cogió puerta. Al igual que el intento de Buján con poco ángulo.