El Barakaldo se lleva un partido loco

Fernando Romero Domingo, 9 de marzo 2025, 15:04 Comenta Compartir

El Barakaldo logró este domingo uno de esos triunfos que valen más por la forma que por los propios tres puntos sumados, que permiten a los fabriles seguir asentados en una zona de play-off con muchos pretendientes. El cuadro de Imanol de la Sota tuvo que emplearse a fondo ante un necesitado Lugo, que sorprendió a los fabriles en el primer tiempo. Los gualdinegros no perdieron la compostura, mantuvieron la confianza y acabaron remontando en los minutos finales con un tanto más de Pablo Santiago.

Para el espectador neutral, el inicio del partido en Lasesarre fue una delicia por todo lo que pasó en un primer cuarto de hora frenético. El clave gualdinegra, ese arranque fue prometedor, con un muy tempranero gol de Álex Valiño -el tercero consecutivo- para alegría de la hinchada fabril. Una felicidad que cambió rápidamente de bando. Apenas un minuto después, Jon Cabo protagonizó una muy buena acción por línea de fondo que no acabó en el fondo de la portería por poco. Sí lo hizo el zapatazo de Jerry en el minuto 8 de juego tras buen pase de Guille Perero. Primera sorpresa.

Barakaldo Unai Pérez; De Jesús (Pedernales, 78'), Markel, Borja García (Jelbat, 59'), Oier López (Imanol Torre, 87'); Ekaitz, Huidobro (Jesús Martínez, 59'); Luis Bilbao (Buján 78'), Isuskiza, Pablo Santiago; Álex Valiño. 3 - 2 Lugo Cacharrón; Lizancos, Juan Rodríguez, Pedro Pereira, Ander Zoilo; Guille Perero (Rubal, 72'), Yayo, Roger Martínez (Martín Ochoa, 87'), Jon Cabo (Marcos Sánchez, 72'); Reniero y Jerry (Raúl Hernández, 59'). Goles: 1-0, min. 2: Valiño; 1-1, min. 8: Jerry; 1-2, min. 13: Jerry; 2-2, min. 70: Isuskiza; 3-2, min. 85: Pablo Santiago.

Árbitro: Román Román (colegio castellano-leonés). Amonestó a De Jesús por el Barakaldo; y a Jon Cabo, Roger Martínez, Raúl Hernández por el Lugo. También mostró amarilla al técnico Imanol de la Sota. Expulsó por doble cartulina a Yayo (72').

Aún quedaban más cosas por suceder en un arranque de locura. Tras el saque de centro, el colegiado decretó un penalti muy protestado por los lucenses tras una leve zancadilla de Juan Rodríguez sobre Pablo Santiago. Una pena máxima que el propio delantero se encargó de lanzar, aunque en su ejecución se topó con las piernas de un afortunado Pablo Chacarrón, que salvó casi sobre la línea.

Con los de Imanol de la Sota prácticamente aún lamentándose por la oportunidad perdida de ponerse de nuevo por delante en el marcador, lo que llegó fue el segundo del Lugo, de nuevo obra de Jerry, esta vez aprovechando un envío al segundo palo de Reniero que pilló a contrapié a Markel. Era el minuto trece.

Con ventaja en el luminoso, el cuadro gallego cedió el balón a un Barakaldo al que le entraron las prisas. Esas ansias por buscar el empate provocaron que el Lugo pudiera salir en velocidad en repetidas ocasiones, dando más de un susto a los de Lasesarre. Mediado el primer periodo, el meta Cacharrón fue de nuevo protagonista al detener con una gran intervención un misil en forma de volea de Huidobro. La respuesta gallega llegó, como durante toda la primera mitad, a renglón seguido, con un tremendo zapatazo de Roger Martínez desde más allá de la corona del área que hizo templar la madera de la portería fabril.

Voltereta

Tras el paso por vestuarios, la película del partido no varió demasiado. El Barakaldo siguió llevando el peso del juego ante un Lugo muy ordenado en defensa y que rozó su tercer tanto en un par de ocasiones, ambas resueltas con mucho acierto por el meta Unai Pérez. Dos paradones que sostuvieron a los de la margen izquierda y que hicieron despertar al equipo. En el ecuador del segundo periodo, Isuskiza mandó un cabezazo picado al palo. No falló en la siguiente. Balón colgado desde banda derecha rechazado en punto de penalti, Molina toca en segundo palo y Bittor que no perdona en boca de gol.

El partido se le puso un poco más de cara al Barakaldo tan solo dos minutos después, ya que el Lugo se quedó con un jugador menos tras la expulsión de Yayo por doble amarilla. Los gallegos dieron entonces el punto por bueno y se cerraron atrás para defender su botón. Los gualdinegros asediaron pero no terminaron de encontrar premio hasta el 85' cuando Pablo Santiago se desquitó por el penalti errado y mandó a la cazuela un centro muy tocadito de Ekaitz Molina desde la derecha. En los minutos finales pudo incluso llegar el cuarto tanto en un par de buenos ataques ante un Lugo roto.

Temas

Barakaldo CF