El Barakaldo firma una heroica remontada

Peru Olazabal Barakaldo Viernes, 10 de octubre 2025, 23:20

Derbi de emociones fuertes en Lasesarre. Barakaldo y Bilbao Athletic protagonizaron un encuentro frenético y parejo, con un final que los locales recordarán mucho tiempo. Cuando todo apuntaba a que el filial rojiblanco se llevaría el gato el agua, el cuadro gualdinegro hizo realidad el lema que dice que 'nunca se rinde', para marcar dos goles en el tramo final y firmar una remontada de ensueño.

Barakaldo CF Ispizua; De Jesús, Arana, Dufur, Oier López; Muñoz (Mandiang, min. 64), Molina (Huidobro, min. 70), Naveira, Eric Pérez (De León, min. 80); Galarza (Valiño, min. 70) y Sabin Merino (San Bartolomé, min. 64). 2 - 1 Bilbao Athletic Santos; Irurita, Izagirre, De Luis, Barandalla (Alday, min. 46); Selton (Lete, min. 74), Eder García (Vizcay, min. 90); Adrián Pérez, Ibon Sánchez, Buján (Gift, min. 74); Ibai Sanz (Hierro, min. 80). GOLES 0-1; Ibai Sanz (min. 59). 1-1; De León (min. 87). 2-1; San Bartolomé (min. 90).

ÁRBITRO José Alberto Padreiro amonestó a Barandalla (min. 22) y Naveira (min. 32).

INCIDENCIAS 4.200 espectadores en Lasesarre.

Habían pasado solo diez segundos cuando Selton Sued, debutante con el filial a sus 18 años, cuyo nombre ha empezado a sonar con mucha fuerza por sus estelares actuaciones en la UEFA Youth League, realizó el primer aviso con un disparo alto. Los locales no tardaron en responder. En el minuto seis, Eric Pérez colgó un balón bombeado que solo tenía que tocar lo justo Sabin Merino para convertirlo en gol. Sin embargo, le faltaron escasos centímetros para conectar.

El Bilbao Athletic tuvo la manija del partido durante el primer cuarto de hora. Movía el balón con fluidez, mientras, los gualdinegros trataban de llevar a cabo un juego más directo. En el minuto 15, Adrián Pérez tuvo una clara ocasión al recibir un pase atrás de Endika Buján y definir con la zurda en buena posición. Su disparo se marchó rozando el poste derecho de la portería de Ispizua.

Pronto cambiaron las tornas. La presión y el juego directo de los fabriles comenzó a ser más efectivo y ganaron presencia en campo contrario. Un córner sacado rápido por Iñigo Muñoz y un posterior tiro lejano de Eric Pérez hicieron que Lasesarre se encendiera en el minuto 26. A excepción de alguna acción asociativa destacada de los cachorros, el cuadro baracaldés terminó mejor un primer tiempo de mucha intensidad en el que, en el cómputo general, se puede decir que reinó la igualdad. Ambas escuadras tuvieron periodos cortos donde fueron superiores y sin generar oportunidades muy claras para marcar.

Tras el paso por vestuarios, el Barakaldo inició la segunda mitad más mandón. Parecía tener una marcha más que un Bilbao Athletic al que le costaba cada vez más retener el esférico y ganar profundidad con ella. La pelota estaba en el tejado de los baracaldeses, que dominaban la mayoría de las facetas del juego, aunque seguían sin poner en serios aprietos a Mikel Santos. No obstante, en cuanto los de Jokin Aranbarri lograron recuperar el juego asociativo, embotellaron unos minutos al Barakaldo hasta que Iker Alday, que entró en el descanso, hizo un pase desde la línea de fondo a Ibai Sanz, que solo tuvo que empujarla a puerta vacía para adelantar a los suyos.

Con el resultado adverso, el Barakaldo puso todo el corazón en el campo para tratar de de darle la vuelta a la situación, pero le costaba hacer daño a los rojiblancos. Sin embargo, en el tramo final, con el fervor de Lasesarre, lograron firmar una emocionante remontada. José de León devolvió las tablas con un buen disparo cruzado ante el que nada pudo hacer Santos. Ya en el tiempo de descuento, el estadio baracaldés se vino abajo cuando San Bartolomé se hizo con un rechace para hacer el definitivo 2-1.