Jordi Alemany
Priemra Federación

El Barakaldo se estrella con el muro de la Ponferradina

Barakaldo CF 0-0 SD Ponferradina ·

Los fabriles, que habían marcado en las nueve jornadas anteriores, empataron a cero contra los bercianos, quienes suman su cuarta portería imbatida consecutiva

Peru Olazabal

Domingo, 9 de noviembre 2025, 20:22

Comenta

El Barakaldo suma diez partidos consecutivos sin conocer la derrota. El conjunto gualdinegro no pierde desde la primera jornada, aunque tampoco pudo sumar un nuevo ... triunfo en Lasesarre. Los baracaldeses no pasaron del empate a cero frente a una rocosa Ponferradina, que volvió a demostrar su fortaleza defensiva. Es su quinta portería imbatida consecutiva en liga. Unos números realmente complicados de conseguir. Ambos equipos se repartieron los puntos en un encuentro tibio, sin apenas ocasiones de verdadero peligro para deshacer las tablas. De este modo, los de la Margen Izquierda continúan en sexta posición, a dos puntos de los puestos de play-off de ascenso.

