El Barakaldo se estrella con el muro de la Ponferradina

El Barakaldo suma diez partidos consecutivos sin conocer la derrota. El conjunto gualdinegro no pierde desde la primera jornada, aunque tampoco pudo sumar un nuevo ... triunfo en Lasesarre. Los baracaldeses no pasaron del empate a cero frente a una rocosa Ponferradina, que volvió a demostrar su fortaleza defensiva. Es su quinta portería imbatida consecutiva en liga. Unos números realmente complicados de conseguir. Ambos equipos se repartieron los puntos en un encuentro tibio, sin apenas ocasiones de verdadero peligro para deshacer las tablas. De este modo, los de la Margen Izquierda continúan en sexta posición, a dos puntos de los puestos de play-off de ascenso.

Barakaldo CF Ispizua, Pedernales (De Jesús, min. 73), Arana, Dufur, Oier López; Naveira, Molina (Huidobro, min. 61); Mandiang (Eric Pérez, min. 61), San Bartolomé (Sabin Merino, min. 73), De León (Muñoz, min. 79); Galarza. 0 - 0 SD Ponferradina Ángel Jiménez; Jorrín (Novoa, min. 64), Moltenis, Andújar, Andoni López; Undabarrena, Aguilar (San Emeterio, min. 73); Borja Vázquez (Mula, min. 81), Xemi (Keita, min. 64), Valle; Cortés (Sergio Benito, min. 73). ÁRBITRO Francisco Crespo amonestó a los locales Mandiang (min. 55) y San Bartolomé (min. 58) y a los visitantes Xemi (min. 18), Aguilar (min. 19), Undabarrena (min. 66) y Anoni López (min. 81).

INCIDENCIAS 3.225 espectadores en Lasesarre.

Pese a la buena dinámica del equipo, Imanol de la Sota demostró la alta competitividad que existe en su plantilla, introduciendo hasta cinco cambios respecto a su último envite. El técnico fabril introdujo a Pedernales, Arana, Molina, Mandiang y Galarza por De Jesús, Ropero, Huidobro, Eric Pérez y Valiño. Excepto este último, todos estaban en la convocatoria, por lo que no estuvo demasiado influido por las bajas. Con este novedoso once, el Barakaldo fue capaz de igualar las fuerzas de uno de los planteles con más renombre del grupo. El primer cuarto de hora de choque fue muy igualado, con un juego muy intenso por parte de ambas escuadras, pero que no traducían en ocasiones.

Durante dicho periodo, la única oportunidad para estrenar el marcador fue un zurdazo lejano de Mandiang en el minuto trece que se marchó por encima del travesaño. Los porteros no tuvieron trabajo. Poco a poco, el conjunto local fue creciendo, haciéndose con la batuta del choque ante una Ponferradina bien plantada en labores defensivas, pero con menos mando y colmillo. A los 25 minutos de juego, quien intentó poner a los suyos fue Oier López, con un tiro potente en mitad de un tumulto en el área, que también se fue arriba. Solo dos minutos después, Ekaitz Molina obligó a Ángel Jiménez a realizar su primera intervención, desviando el disparo del capitán a córner.

Planos en ataque

El cuadro berciano reaccionó tras el paso vestuarios, comenzando la segunda mitad con una marcha más, aproximándose constantemente a la portería defendida por Ibon Ispizua. Sin embargo, pronto las tornas se volvieron a igualar, viéndose un encuentro muy cerrado y plano. La Ponferradina dispuso de varios intentos tímidos para ponerse por delante, mientras que el Barakaldo se limitó a un disparo de Sabin Merino a las manos de Ángel Jiménez, sin ponerle en apuros. Se notó el desgaste de todo el encuentro en el tramo final. Nadie estuvo realmente cerca de romper el empate, siendo el primer 0-0 que firma la escuadra baracaldesa.