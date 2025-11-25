El Barakaldo se doctora en uno de los exámenes más exigentes del curso Imanol de la Sota consideró que habían realizado «el mejor partido de la temporada» en su valioso triunfo ante todo un Racing de Ferrol

Peru Olazabal Barakaldo Martes, 25 de noviembre 2025, 08:53 Comenta Compartir

Los casi 3.000 espectadores congregados en Lasesarre el pasado domingo pueden presumir de haber visto un gran espectáculo por parte del Barakaldo. El conjunto fabril realizó una sobresaliente actuación para tumbar con toda justicia a uno de los gigantes de la competición: el Racing de Ferrol. En palabras de su entrenador, los gualdinegros realizaron «el mejor partido de la temporada» superando en todos los registros a un recién descendido de Segunda División, que llegó al feudo baracaldés en segunda posición. Todo salió a pedir de boca por parte de un Barakaldo que sigue invicto en su casa y demuestra que es capaz de imponerse a cualquiera. En Lasesarre ya han caído los dos transatlánticos del grupo que aterrizan de Segunda.

Imanol de la Sota resaltó en rueda de prensa que «hemos hecho buenos partidos, pero creo que este se lleva la palma». Además, felicitaba a los suyos porque indicó que vencieron «con nuestra identidad y lo que queremos ser». «Se ha visto un grandísimo Barakaldo, con unos ritmos altísimos, estoy muy orgulloso», apuntó. Gracias a una meticulosa y agresiva presión, los fabriles fueron capaces de quitar la pelota a un equipo se caracteriza por su gran juego asociativo. De hecho, controló el 54 por ciento de la posesión al realizar un sinfín de robos en campo contrario. También se ha convertido en el equipo que más ha generado ante el Racing de Ferrol esta campaña, con quince disparos totales, siete de ellos a puerta. Mientras, la escuadra gallega solo chutó dos veces, una entre los tres palos.

El FVS, en tela de juicio

En definitiva, fue un encuentro memorable para el Barakaldo, que ahora es séptimo y está a solo dos puntos de las posiciones de play-off de ascenso. Pese a ser una tarde redonda, el técnico de los baracaldeses llevó a cabo varias reflexiones sobre el arbitraje y el novedoso sistema de revisión de las jugadas, el FVS -Football Video Support-. De la Sota vio la cartulina amarilla «porque a veces estás nervioso y sí que hablas de algunas maneras», explicó. Acto seguido, habló sobre las acciones del polémica del envite. El gol del Racing de Ferrol fue revisado por posible fuera de juego, pero finalmente fue concedido. Mientras, se anuló otro tanto a Víctor San Bartolomé en la segunda parte.

El entrenador comentó que «ya sabemos el nivel de imágenes que hay, si levantas la bandera y el tema es dudoso, va a prevalecer el fuera de juego. Si en el gol de ellos, no se ha levantado la bandera, que no se levante en esta porque las imágenes que reciben ellos, en muchas ocasiones, son muy malas». En relación a su amonestación, señaló que «son situaciones en las que quizás debamos mantener la calma, pero llevamos varias semanas en las que nos están penalizando. De todas las veces que he utilizado la tarjeta, ninguna me ha beneficiado y cuando la han utilizado los rivales tampoco, si esto venía a traer justicia, ya se ha visto posteriormente que en muchas situaciones teníamos razón y no nos la han dado». El malestar con esta herramienta es evidente.