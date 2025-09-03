El Barakaldo completa su plantilla con el joven Marc Torrá

Peru Olazabal Miércoles, 3 de septiembre 2025, 21:28 Comenta Compartir

El Barakaldo ha querido darle varias pinceladas a su plantilla en el cierre de mercado. Ayer sorprendió a propios y extraños con el anuncio de un fichaje de la talla de Sabin Merino. Un futbolista con más de 180 partidos en el fútbol profesional nacional -Primera y Segunda División-. Con el delantero de Urduliz, ya eran 23 efectivos en la plantilla del primer equipo. Sin embargo, todavía quedaba una última novedad.

El conjunto fabril ha comunicado hoy la incorporación de la última pieza que se unirá a sus filas en este mercado estival. Se trata de Marc Torrá, un joven mediapunta de 21 años (23/08/2004), jugador que se encontraba libre después de haber salido del Huesca, club en el que había militado las últimas tres campañas. La primera de ellas la completó mayormente en el Juvenil División de Honor, aunque disputó tres partidos con el filial de Tercera Federación.

Allí ha sido un fijo las últimas dos temporadas. En dichos dos cursos, ha participado en 62 choques, siendo de la partida en 51 de ellos, en los que ha marcado seis tantos. Además, este pasado curso, logró entrar hasta en diez convocatorias con el primer equipo -nueve en Segunda División y otra en Copa del Rey-. No llegó a debutar. Ahora, el mediapunta natural de la provincia de Lleida, probará dos categorías por encima con los gualdinegros.

En el comunicado de su fichaje, el Barakaldo le define como «un centrocampista ofensivo con mucha calidad técnica, visión de juego y capacidad de asociación». «Un jugador polivalente, creativo y de proyección para el club», añaden. Asimismo, según informan desde el club, la operación estaba cerrada desde el lunes, último día de mercado. También dan por cerrada la plantilla con esta última incorporación.

De este modo, el plantel fabril queda compuesto por 24 futbolistas: Gaizka Campos, Ibon Ipizua; Iker Pedernales, Beñat de Jesús, Borja García, Unai Dufur, Markel Arana, Iker Ropero, Javier Vicario, Oier López, Urtzi Albizua; Ekaitz Molina, Julen Huidobro, Unai Naveira, Iván Castillo, Marc Torrá, Víctor San Bartolomé; Iñigo Muñoz, Saliou Mandiang, Eric Pérez, José de León, Álex Valiño, Aitor Galarza y Sabin Merino.