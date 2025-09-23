El Barakaldo aún no carbura del todo a domicilio

El Barakaldo llegaba al encuentro de este pasado domingo tras firmar dos buenas actuaciones en Lasesarre. En la segunda jornada liguera, firmó un empate a ... uno ante el Zamora, que supo a poco. Los fabriles fueron superiores a los rojiblancos, quienes por presupuesto y plantilla, aspiran a ocupar cotas altas de la tabla. Las sensaciones que mostró el cuadro baracaldés en aquel encuentro fueron realmente positivas. Además pudieron ratificarlas la siguiente semana en el derbi contra el Arenas.

En dicha ocasión, la escuadra gualdinegra se alzó con el primer triunfo de la actual temporada con toda justicia, venciendo por 2-1. Sin embargo, esa inercia no la pudieron trasladar al encuentro de este pasado domingo en El Prado frente al Talavera de la Reina. Allí llevaron a cabo una primera parte muy agria. Se pudieron levantar justo después del descanso, con el tanto de Oier López, pero la expulsión del propio lateral izquierdo hizo que tuvieron sudar sangre para conservar el resultado.

El conjunto dirigido por Imanol de la Sota se pareció más a aquel que en la primera jornada sucumbió ante el Mérida (1-0). Lo cierto es que, por juego y resultados, la versión de los baracaldeses ha sido muy dispar en Lasesarre y a domicilio. Cuatro de los cinco puntos los han sumado en casa. Además, han alcanzado una brillantez en el juego ante su afición, que no han sido capaces de replicar cuando han jugado como visitantes. Ahora, en la cabeza de los fabriles estará seguir fuertes en su casa, al recibir el próximo sábado a las 14.00 horas al Cacereño, recién ascendido con cinco puntos.