Markel Arana trata de robarle un balón a Álvaro Ginés. Real Madrid
Primera Federación

El Barakaldo cae con la cabeza alta

Real Madrid Castilla 2-1 Barakaldo CF ·

El conjunto fabril pierde ante el filial blanco pese a realizar una de sus mejores actuaciones a domicilio

Peru Olazabal

Sábado, 29 de noviembre 2025, 16:25

Comenta

Lo del Barakaldo lejos de Lasesarre parece haberse convertido ya en una especie de maldición. El cuadro fabril no ha sido capaz de ganar ninguno ... de los siete partidos que ha disputado a domicilio -cuatro empates y tres derrotas-, mostrando un nivel muy inferior al que tienen en su casa. Este sábado, volvieron a caer frente al Real Madrid Castilla por 2-1, en el que fue una de sus mejores actuaciones como visitante. De hecho, por juego y ocasiones, no mereció perder, ni mucho menos. Sin embargo, la precisión de los blancos se acabó imponiendo, impidiendo que los gualdinegros asaltasen posiciones de play-off de ascenso.

