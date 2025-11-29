El Barakaldo cae con la cabeza alta

Lo del Barakaldo lejos de Lasesarre parece haberse convertido ya en una especie de maldición. El cuadro fabril no ha sido capaz de ganar ninguno ... de los siete partidos que ha disputado a domicilio -cuatro empates y tres derrotas-, mostrando un nivel muy inferior al que tienen en su casa. Este sábado, volvieron a caer frente al Real Madrid Castilla por 2-1, en el que fue una de sus mejores actuaciones como visitante. De hecho, por juego y ocasiones, no mereció perder, ni mucho menos. Sin embargo, la precisión de los blancos se acabó imponiendo, impidiendo que los gualdinegros asaltasen posiciones de play-off de ascenso.

Real Madrid Castilla Fran González; David Jiménez, Joan Martínez, Valdepeñas, Serrano, Cestero, Pitarch, Cristian David (Mesonero, min. 62), Palacios (Fati, min. 90); Yáñez (Leiva, min. 62) y Ginés (Fortuny, min. 79). 2 - 1 Barakaldo CF Ispizua; Pedernales, Arana, Dufur (Borja García, min. 46), Albizua; Naveira, Molina (Huidobro, min. 75); Mandiang (De León, min. 46), San Bartolomé (Sabin Merino, min. 40), Eric Pérez; Galarza (Valiño, min. 75). GOLES 1-0; Palacios (min. 45). 1-1; Sabin Merino (min. 51). David Jiménez (min. 73).

ÁRBITRO Ignacio de Santisteban amonestó a los locales Cristian David (min. 8) y a los visitantes Naveira (min. 30), De León (min. 88) y expulsó a Mesonero (min. 90) y Leiva (min. 90).

Además de la calidad individual que ya se le presupone al filial blanco, también demostró que era un equipo con mucha riqueza táctica desde el pitido inicial. El dinamismo de los madridistas, con Cestero sacando el balón entre los centrales, laterales muy largos y César Palacios internándose por dentro para colaborar en la asociación, generó mucha incertidumbre en la presión de los gualdinegros, muy superados en el tramo inicial. En el primer cuarto de hora de choque, los locales fueron superiores, probando a Ibón Ispizua en dos ocasiones. La más clara fue obra de Dani Yáñez, con un disparo certero que obligó a realizar una gran estirada al guardameta de los baracaldeses.

Poco a poco, el Barakaldo fue situándose y adivinando los trucos que le tenía preparado su rival para robar en campo contrario y armar ataques prometedores. En el minuto quince, Aitor Galarza realizó la primera advertencia con un remate de cabeza a centro de Urtzi Albizua, que pudo atrapar Fran González tirándose a la derecha. De este modo, por mucho que el Real Madrid Castilla fuera total dominador de la posesión -75 por ciento-, reinó la igualdad en lo que restó de primera parte. En este periodo, la peor noticia fue la lesión de Víctor San Bartolomé, quien ya suma cinco tantos y tres asistencias esta temporada.

Aunque, justo antes del descanso, una brillante combinación entre Pitarch, Ginés y Palacios, terminó significando la sexta diana de este último, pese a su condición de centrocampista. Sin embargo, el conjunto fabril no es de tirar la toalla y salió al segundo tiempo con gran decisión en busca del empate, con mucha mordiente. Eso le sirvió para que, en el minuto 51, Urtzi Albizua realizará dos recortes, le cediera el cuero a Sabin Merino, quien se marchó de su par y disparó cruzado para volver a establecer las tablas. Un gol de bella factura que estuvo revisando tres minutos el árbitro porque Albizua se pudo acomodar el balón con el brazo en el control. Las imágenes no eran claras y acabó concediendo el tanto.

Dos expulsiones

El conjunto gualdinegro no bajó sus prestaciones tras la diana. Siguió insistiendo, convencido de poder darle la vuelta al marcador. No obstante, la calidad del filial madrileño salió a relucir para actuar con crueldad ante el que estaba siendo un muy buen Barakaldo. Tiago Pitarch se zafó de dos jugadores, condujo el balón y metió un pase a la espalda de la zaga baracaldesa que recibió David Jiménez solo ante Ispizua. No falló el lateral derecho para hacer el 2-1 definitivo. La esperanza por remontar se avivó en el tramo final, con las dos expulsiones de Mesonero y Leiva, que vieron sendas tarjetas rojas directas. Los fabriles tuvieron varias ocasiones para empatar. La más clara, un testarazo de Eric Pérez que repelió el poste.