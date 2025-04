Barakaldo y Bilbao Athletic se citan por el play-off

A estas alturas de la temporada, cuando restan tan solo ocho jornadas para el final del curso en Primera Federación, cada partido vale casi más ... que tres puntos, y si se trata de un derbi la sensación de necesidad se magnifica. Eso es lo que sucederá esta tarde en Lasesarre, a partir de las 19.30 horas, cuando el balón comenzará a rodar con el Barakaldo y el Bilbao Athletic frente a frente. Un derbi vizcaíno con el play-off en juego, con la necesidad de ambos rivales de reencontrarse con la victoria, un mes después de sus últimos triunfos, para recargar las pilas y la moral para lo que resta. Un impulso para mantener vivas sus candidaturas a pujar por el ascenso.

Separados por tres puntos, el cuadro local, que se estrenó este curso en la tercera categoría nacional, ocupa la séptima plaza, empatado con el Zamora, el equipo que cierra ahora mismo la zona que da opción a luchar por cotas mayores. Debido a lo apretado de la tabla, los gualdinegros tienen a tiro también al segundo, el Nástic, con una diferencia de tan solo cuatro puntos. Con el líder, la Cultural, la brecha se amplía a once. La derrota contra el Celta Fortuna, tras caer en Tarragona, le dejó fuera del play-off quince jornadas después, y ahora pelean por recuperar su espacio.

El Bilbao Athletic, que según el técnico gualdinegro, Imanol de la Sota, está haciendo una segunda vuelta «top», pese a su tropiezo con la Gimnástica Segoviana y a encadenar posteriormente tres empates, se ha consolidado en la parte media después de un inicio titubeante. Ocupa la décima plaza en la clasificación, con posibilidades de meterse en lo alto si no deja pasar ningún tren de aquí en adelante y se aprovecha de posibles pinchazos de los contrarios. Por ello, para los dirigidos por Jokin Aranbarri, todo lo que no sea salir victorioso de Lasesarre no entra en sus planes.

En sus filas cuentan con tres futbolistas baracaldeses, Ibai Sanz, Iker Varela y Endika Buján. Los dos primeros están destacando este curso como los máximos artilleros del filial rojiblanco, con ocho y cinco dianas. El último, regresará a su casa después de hacer las maletas a Lezama este pasado verano, debutando con el primer equipo en San Mamés en febrero.

Fiesta previa

Un duelo de viejos conocidos, como lo son todos los derbis vizcaínos, en el que Imanol de la Sota, que entrenó al Bilbao Athletic en 2021, espera volver a llevarse los tres puntos como en la primera vuelta, cuando desarmaron por completo a los cachorros. La fiesta del fútbol se vivirá en el verde pero también fuera del estadio ya que el Barakaldo ha preparado un tardeo que arrancará a las 14.30 horas con música, comida, bebida, y numerosas actividades para pequeños y mayores, para dar ambiente a un partido intenso en el que hay mucho en juego.