Baba Diocou, la gran sensación del Arenas en el estreno de temporada

El Arenas no pudo tener un mejor estreno en Primera Federación. Los getxotarras, que debutaban en esta categoría, realizaron un brillante papel para lograr un ... emocionante triunfo ante el Arenteiro. El partido tuvo de todo. En la primera parte, el combinado rojinegro ejerció una clara superioridad sobre su rival, sorprendiendo a propios y extraños con un juego extraordinario. No obstante, tuvieron que sudar sangre para obtener los tres puntos, como siempre suele ocurrir en una liga tan igualada como esta.

Paul Álvarez fue expulsado en el minuto 55. Esto obligó al cuadro de la Margen Derecha a cambiar por completo sus planes. Ya no podían ser un equipo tan valiente y propositivo. Debían replegar líneas en inferioridad. Un escenario al que no están acostumbrados. Sin embargo, realizaron una buena defensa del área propia, sin sufrir en exceso los intentos de los gallegos por empatar. Finalmente, el tanto que estbleció las tablas fue inevitable, de la mano de Víctor Mingo en el minuto 72.

En ese momento, con un hombre menos sobre el verde y habiendo encajado a menos de veinte minutos para el final, el panorama parecía desolador. En cambio, el Arenas no desistió y tuvo su merecida recompensa. En el tiempo de descuento, Ángel Troncho colgó un gran centro en una falta lateral desde el costado derecho que remató con un solemne testarazo Pablo García. El zaguero se convirtió en el héroe de los suyos, marcando ese 2-1 que supone la primera victoria del Arenas en Primera Federación.

Aunque todos los focos apuntaban hacia un mismo nombre: Baba Diocou. El extremo izquierdo de 20 años cedido por el Tenerife pasó de ser un completo desconocido en Gobela a maravillar a toda la parroquia getxotarra en su estreno con la elástica rojinegra. El primer gol del Arenas fue una verdadera obra de arte suya. Se desmarcó con gran velocidad, dribló a su marcador con una bicicleta y se la picó al portero para levantar al público de sus asientos.

No solo eso. Antes ya había protagonizado una buena ocasión y había dejado buenos destellos de su calidad en forma de regates. Además, justo después de este tanto, estuvo cerca de firmar un doblete en otra sobresaliente acción por banda izquierda. Sin lugar a dudas, fue una de las grandes sensaciones de esta primera jornada de Primera Federación.

«Estoy muy contento de estar aquí, muy contento por la victoria y por el gol también y, sobre todo, por el esfuerzo del equipo, que lo hemos dado todo para sacar estos tres puntos», mostraba el jugador en unas declaraciones al club. El senegalés había llegado al equipo solo tres días antes de este encuentro. Pues bien, le sirvió para ser titular y realizar esa magnífica actuación. El secreto fue que «son muy buena gente y se nota eso. Cuando hay buen ambiente, la adaptación siempre es fácil», añadió.