El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Baba Diocou encara a Alpa durante el Arenas-Arenteiro del domingo. Arenas Club
Primera Federación

Baba Diocou, la gran sensación del Arenas en el estreno de temporada

El extremo de 20 años llegó el pasado jueves cedido por el Tenerife y el domingo fue el gran protagonista en la victoria ante el Arenteiro

Peru Olazabal

Martes, 2 de septiembre 2025, 10:31

El Arenas no pudo tener un mejor estreno en Primera Federación. Los getxotarras, que debutaban en esta categoría, realizaron un brillante papel para lograr un ... emocionante triunfo ante el Arenteiro. El partido tuvo de todo. En la primera parte, el combinado rojinegro ejerció una clara superioridad sobre su rival, sorprendiendo a propios y extraños con un juego extraordinario. No obstante, tuvieron que sudar sangre para obtener los tres puntos, como siempre suele ocurrir en una liga tan igualada como esta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Laporte vuelve al Athletic
  2. 2 Hallan el cadáver de una mujer flotando en la ría en Barakaldo
  3. 3

    El ridículo botín por el que asesinaron a Mati Muñoz
  4. 4 Itinerario de la etapa Bilbao-Bilbao de la Vuelta Ciclista a España: ¿a qué hora pasa por mi pueblo?
  5. 5

    No hace falta que lo devuelvas, quédatelo: ¿por qué te ofrecen esto cada vez más tiendas online?
  6. 6 El mensaje premonitorio de Laporte el día que se despidió del Athletic en 2018
  7. 7 Ander Herrera sobre su fichaje por el Athletic: «Me vendieron para que mis compañeros pudiesen cobrar»
  8. 8

    Una injerencia rusa dispara la tensión con la UE al obligar a aterrizar sin GPS al avión de Von der Leyen
  9. 9

    Los 11 comercios y bares de Ledesma cierran sin saber aún cuándo reabrirán
  10. 10 El exfutbolista profesional que no volverá a trabajar y cobrará para siempre una pensión de la Seguridad Social

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Baba Diocou, la gran sensación del Arenas en el estreno de temporada

Baba Diocou, la gran sensación del Arenas en el estreno de temporada