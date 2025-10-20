El Arenas, reincidente en sus errores

Situación delicada para el Arenas, que no termina de arrancar como visitante. Cuatro duelos lejos de casa, cuatro derrotas. Y con el agravante de que ... cada vez son más dolorosas, no ya tanto por la forma sino por el fondo. Mismos errores y faltas de concentración puntuales que se repiten sin solución y que están castigando de forma severa al histórico.

Como en Vigo o en Mérida, incluso en el derbi ante el Barakaldo, en Ferrol el Arenas no salió con la prestancia necesaria para afrontar un partido ante uno de los equipos más potentes de la categoría. La consecuencia, esos dos primeros goles encajados en cinco minutos, aumentados a tres antes del ecuador del primer acto. Una papeleta imposible solventar por mucho que el equipo mostrase una mejor cara de ahí en adelante.

Al detalle, el conjunto de Jon Erice había encajado el primer gol cuando el crono marcaba un minuto y veinticinco segundos. Pascu definió bien desde la frontal, pero el origen está en la falta de contundencia en la medular y en una pérdida de balón. El segundo llegó en un saque de banda que el Racing de Ferrol sacó con celeridad, sorprendiendo al Arenas. Pascu, de nuevo, no perdonó. Con el reloj señalando el 4:47 de partido. La sentencia, antes del 18:30, un centro desde línea de fondo rematado con comodidad por dos rivales en segundo palo.

Sin paliativos

«En los primeros veinte minutos hemos dado un nivel horrendo y el Racing nos ha hecho tres goles. Todo lo que viene después es descafeinado», se resignaba Jon Erice tras otro varapalo a domicilio. «Sabíamos a dónde veníamos y la capacidad que tiene el Racing. Y si tú le regalas los dos primeros goles, como hemos hecho, realmente es muy difícil sacar algo de aquí», incidía. «No hemos sido capaces de salir bien al partido y hacerles daño desde el inicio».

El titular del banquillo de Gobela admitía que su charla en el descanso fue «seria, dura en algunas cosas, en el sentido de que hay que valorar mucho lo que cuesta llegar aquí, a este equipo y a esta categoría». «Hay que darle mucho más valor saliendo más concentrados. Y eso tiene que ser algo individual, que uno tiene que preparar durante toda la semana para salir mucho más intenso». Algo que no sucedió en A Malata. «No se puede salir al campo y regalar así, porque evidentemente te van a penalizar. Y más un equipo con la calidad técnica del Racing de Ferrol», recalcaba Erice.

Pese al nuevo correctivo encajado, el técnico navarro ensalzaba que «los chicos no se han dejado ir, a veces la cabeza del jugador se deja ir en una situación tan complicada como un 3-0». «Soy muy realista, pero también de naturaleza optimista, y tenemos que agarrarnos a las cosas buenas que hacemos. No todo es malo. Hay cosas que puedo rescatar de este partido para que el equipo crea en ellas y pueda crecer», confía Erice.

«En casa somos un equipo que sale con una mentalidad terrible, y fuera no sé si es que nos estamos equivocando en el planteamiento, que lo puedo asimilar, pero no quiero cambiar la identidad de mi equipo. Nuestra mejora también viene por aumentar nuestras prestaciones técnicas», zanjaba el técnico arenero.