El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Racing de Ferrol

El Arenas, reincidente en sus errores

El histórico ocupa la penúltima plaza de la tabla tras su cuarta derrota lejos de Gobela

Fernando Romero

Lunes, 20 de octubre 2025, 18:05

Comenta

Situación delicada para el Arenas, que no termina de arrancar como visitante. Cuatro duelos lejos de casa, cuatro derrotas. Y con el agravante de que ... cada vez son más dolorosas, no ya tanto por la forma sino por el fondo. Mismos errores y faltas de concentración puntuales que se repiten sin solución y que están castigando de forma severa al histórico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La caída de la nube de Amazon durante cuatro horas provoca problemas en diferentes plataformas y pagos con tarjeta en todo el mundo
  2. 2

    56.000 euros de indemnización por una mala ortodoncia
  3. 3 El gesto de Unai Simón con un niño que viajó de Murcia a Elche para animar al Athletic y conocer a su ídolo
  4. 4

    El centro de Bilbao acumula más de 300 lonjas vacías
  5. 5 Los clubes de fans plantan a La oreja de Van Gogh tras el regreso de Amaia Montero
  6. 6

    Una fiebre que dura ya 20 años en Bilbao
  7. 7 El secreto mejor guardado: así fue la boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas
  8. 8

    Un vial unirá de forma «inminente» Concha y Hurtado de Amézaga
  9. 9

    Instalan botones del pánico en 10 hogares de menores tras la agresión a una educadora
  10. 10

    La parada cardiaca de un atleta ensombrece el Cross de Zornotza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Arenas, reincidente en sus errores

El Arenas, reincidente en sus errores