El Arenas regresa a Gobela centrado en reencontrarse con la victoria

Tras dos jornadas lejos de Gobela, ambas saldadas con derrota, el Arenas regresa este sábado a su feudo con la clara intención de reencontrarse con ... la victoria en su partido contra Unionistas. Pero, sobre todo, encontrar de nuevo también su mejor versión, sobre todo en el ámbito defensivo. Esa es la parcela en la que más insiste Jon Erice, consciente de la necesidad que tiene el equipo de recuperar la solidez atrás y, si es posible, mantener su marco inmaculado, algo que aún no han logrado.

«No somos un grupo que queramos basar la idea en defender mucho para dejar la portería a cero, y sí en defender lejos de ella. La línea la tenemos clara», relata el técnico rojinegro. «Hay momentos en los que el rival es capaz de llevarte a esas zonas y es ahí donde viene nuestra mejora. No encajar no es un fin en sí mismo, pero sí que debe ser una consecuencia de estar los noventa minutos manteniendo el nivel de concentración», explica.

En ese sentido, apunta que «tenemos que subir un poquito la intensidad defensiva» porque «hay momentos puntuales en los que nos falta esa concentración en nuestra área, y eso genera que prácticamente de la nada nazca un gol del rival». El titular del banquillo de Gobela también muestra cierta inquietud porque los suyos tampoco están teniendo todo el acierto deseado en ataque.

Más acertados

«Todo eso se mejora trabajando, es repetir las situaciones durante la semana. En los dos partidos hemos tenido muchas oportunidades de hacer gol, pero no hemos sido capaces de sacar puntos aun teniendo esas opciones», lamenta. «También hay gente talentosa que tiene un talento innato para ese último balón, intentaremos mantenerlos en el campo durante el máximo tiempo posible», añade. En resumidas cuentas, «al equipo le ha faltado acierto en las áreas, pero mejorando pequeños detalles volveremos a ser el equipo que hemos sido en casa», confía el navarro.

Este fin de semana visita el feudo getxotarra Unionistas de Salamanca, un equipo que no ha iniciado la competición con buen pie. Tres derrotas en las primeras tres jornadas del curso motivaron la salida de Oriol Riera, dejando paso a un Mario Simón que se estrenó con victoria y remontada ante el Avilés, haciendo bueno el no siempre acertado dicho futbolero de 'a nuevo entrenador, victoria segura'.

Ese relevo en el banquillo charro genera cierta inquietud en el cuerpo técnico del histórico porque «no sabemos cómo va a plantear este partido». «Va a jugar diferente a lo que venía jugando, especialmente en el apartado de la construcción, van a intentar tener algo más de combinación», comenta Erice. «Conozco a Mario (Simón) de antes y sé el perfil de entrenador que es. Ha tenido poco tiempo de trabajar, esperemos que no saquen ese tipo de juego que le gusta y poder imponer el nuestro», expresa.

En cualquier caso, Jon Erice tiene muy claro que «para mí Unionistas no es mejor que nosotros, podemos competirle de tú a tú». «Ellos tienen la moral alta después de haber remontado un 0-2 al Avilés. Pero nosotros no nos consideramos peores que ellos y estamos en condiciones de competir en igualdad», lanza rotundo.