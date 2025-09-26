El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Bernardo Corral
Arenas-Unionistas | Sábado, 18:00h

El Arenas regresa a Gobela centrado en reencontrarse con la victoria

«Todo lo que queramos hacer en esta liga pasa por estar fuertes en casa», reclama Erice

Fernando Romero

Viernes, 26 de septiembre 2025, 18:34

Tras dos jornadas lejos de Gobela, ambas saldadas con derrota, el Arenas regresa este sábado a su feudo con la clara intención de reencontrarse con ... la victoria en su partido contra Unionistas. Pero, sobre todo, encontrar de nuevo también su mejor versión, sobre todo en el ámbito defensivo. Esa es la parcela en la que más insiste Jon Erice, consciente de la necesidad que tiene el equipo de recuperar la solidez atrás y, si es posible, mantener su marco inmaculado, algo que aún no han logrado.

