El Arenas planta batalla pero sucumbe ante el Tenerife

La visita del líder Tenerife era un enorme reto para el Arenas, que buscaba mantener su fortín de Gobela intacto. No lo logró, porque el ... conjunto chicharrero fue el primero en lograr la victoria en él echando mano de un tremendo potencial ofensivo y un enorme acierto. Pero lo que sí hicieron los rojinegros es demostrar carácter y mantener el espíritu que han venido demostrando desde el inicio del curso, sin bajar los brazos en ningún momento. El Tenerife se llevó los puntos del feudo vizcaíno, pero el partido fue un enorme aprendizaje para el histórico.

Arenas Anartz; Sillero, P. García, Paúl Álvarez (Zabala, 46'), Zabaleta; Borikó (Mutilva, 46'), Verde (Álvaro Vázquez, 46'), Hidalgo (Lartitegi, 76'); Troncho, Sustatxa, Mattheus (Jorge Luis, 46'). 1 - 4 Tenerife Dani Martín; David Rodríguez, Landazuri, José León, César Álvarez; Alassan (Baldé, 76'), Fabricio (Juanjo, 76'), Aitor Sanz, Nacho Gil (Noel López, 87'); Enric Gallego (Cris Montes, 76'), Jesús de Miguel (Maikel Mesa, 87'). Goles 0-1, min. 3: Aitor Sanz; 0-2, min. 23: Enric Gallego; 0-3, min. 34: Nacho Gil; 1-3, min. 49: Álvaro Vázquez; 1-4, min. 59: De Miguel;

Árbitro Pozueta Rodríguez (comité cántabro). Amonestó a Dani Martín, del Tenerife.

El choque arrancó con un ritmo altísimo y claro dominio chicharrero. A los dos minutos, Anartz ya tuvo que emplearse a fondo para salvar la primera diana canaria. Pero poco pudo hacer un minuto después, cuando Aitor Sanz mandaba al fondo de las mallas la pelota en un saque de esquina mal defendido por los de Jon Erice.

El gol no traspapeló demasiado los planes del histórico, que enseguida se rehizo para buscar el empate. Lo pudieron lograr Pablo García y Mattheus, ambos de cabeza, pero el rema tedel primero se fue ligeramente alto y el del segundo, tras buen centro en carrera de Zabaleta, junto al palo.

Los de Álvaro Cervera, con mucho peligro a la contra, llevaron algo más el peso del juego, y de nuevo volvieron a poner a prueba a Anartz Peña el cuarto de hora de juego, con un remate de Jesús de Miguel que taponó in extremis. Llegarían a anotar el segundo los chicharreros unos minutos después, pero no subió al marcador por claro fuera de juego.

El poderío ofensivo del Tenerife se notaba cada vez que merodeaban el área del histórico. Velocidad, profundidad y pegada. Cualidades que demostraron en el ecuador del primer acto para marcar el segundo, con un centro desde línea de fondo de Alassan que Landazuri dejó pasar y que Enric Gallego fusiló en segundo palo. Pese al nuevo golpe, el Arenas respondió con rapidez y Troncho estuvo a punto de recortar distancias con un potente disparo desde la media luna.

Justo antes de la media hora, el Arenas echó mano del FVS para reclamar lo que parecía un penalti claro por mano de David Rodríguez en un lance con Sustatxa, pero tras la revisión en el monitor, el colegiado negó la mayor, para desesperación de los rojinegros.

La notable diferencia de calidad y pegada fue decisiva a lo largo de todo el encuentro. A diez del descanso, el Tenerife castigó otro error en la salida de la pelota de los rojinegros con un golazo de Nacho Gil. El extremo golpeó potente con la zurda y mandó el balón a la escuadra. Aún así, El Arenas no le perdió la cara al partido en ningún momento y acabó el primer acto jugando en zonas de peligro, aunque sin poner a prueba a Dani Marín.

Para la segunda mitad, Jon Erice se lio la manta a la cabeza y metió un cuádruple cambio de golpe, buscando ajustar todo aquello que no le gustó de los suyos en la primera. Un movimiento que le funcionó a las mil maravillas de salida ya que, apenas discurridos cuatro minutos de la reanudación, Álvaro Vázquez recortaba distancias tras un buen centro de Troncho.

El Arenas ajustaba mejor, jugaba mejor y tenía mejor pinta. Se mostraba más reconocible. Pero el Tenerife volvió a castigar a la mínima que pudo. Así, Jesús de Miguel anotó el cuarto tanto insular al filo de la hora de partido, rematando de cabeza totalmente solo en la frontal de la pequeña. Un gol que finiquitó el encuentro, pese a que aún quedaba media hora por delante en la que el histórico hizo merecimientos para haber anotado alguna diana más ante un rival que se limitó a contemporizar.