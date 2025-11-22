El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Iberia y otras cinco aerolíneas cancelan sus vuelos comerciales a Venezuela tras las advertencias de EE UU
Arenas 1-4 Tenerife

El Arenas planta batalla pero sucumbe ante el Tenerife

El cuadro insular, muy superior, mostró una enorme pegada para llevarse la victoria de Gobela

Fernando Romero

Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:44

La visita del líder Tenerife era un enorme reto para el Arenas, que buscaba mantener su fortín de Gobela intacto. No lo logró, porque el ... conjunto chicharrero fue el primero en lograr la victoria en él echando mano de un tremendo potencial ofensivo y un enorme acierto. Pero lo que sí hicieron los rojinegros es demostrar carácter y mantener el espíritu que han venido demostrando desde el inicio del curso, sin bajar los brazos en ningún momento. El Tenerife se llevó los puntos del feudo vizcaíno, pero el partido fue un enorme aprendizaje para el histórico.

