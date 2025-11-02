El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ourense CF
Ourense 1 - 0 Arenas

El Arenas también pierde en casa del colista

El Ourense gana su primer partido en liga a costa de los rojinegros, negados lejos de Gobela

Fernando Romero

Domingo, 2 de noviembre 2025, 18:52

Lo del Arenas en los partidos lejos de su feudo empieza a ser digno de estudio. También preocupante. Porque el histórico sigue sin sumar ni ... un solo punto fuera de Gobela. Tampoco pudo hacerlo en O Couto, la casa del colista Ourense, que también derrotó a los de Jon Erice en un duelo sin demasiado ritmo y con pocas ocasiones. Una vez más, los de la margen derecha tuvieron oportunidades suficientes para haberse vuelto con algún premio, aunque fuera menor, de este viaje. Pero la falta de acierto en los metros finales les condenó a su quinto tropiezo del curso, que les hace caer a puestos de descenso.

