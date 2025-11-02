El Arenas también pierde en casa del colista

Lo del Arenas en los partidos lejos de su feudo empieza a ser digno de estudio. También preocupante. Porque el histórico sigue sin sumar ni ... un solo punto fuera de Gobela. Tampoco pudo hacerlo en O Couto, la casa del colista Ourense, que también derrotó a los de Jon Erice en un duelo sin demasiado ritmo y con pocas ocasiones. Una vez más, los de la margen derecha tuvieron oportunidades suficientes para haberse vuelto con algún premio, aunque fuera menor, de este viaje. Pero la falta de acierto en los metros finales les condenó a su quinto tropiezo del curso, que les hace caer a puestos de descenso.

En el duelo de necesitados entre gallegos y vizcaínos, y tras diez minutos de retraso en el inicio por problemas con el FVS -no funcionó durante la primera mitad-, el Arenas entró con mucha mejor actitud al partido y más enchufado que su rival. Los rojinegros, de hecho, completaron un primer ataque peligroso con apenas 45 segundos en el crono, aunque la acción acabó sin remate claro. Esa acabaría siendo la tónica de todo el partido.

Ourense Álvaro Ratón; Enol Coto, Prado, Jelbat, Hugo Sanz (Gueye, 86'); David Muñoz (Yuste, 58'), Jerín (Kensly Vázquez, 72'); Guerrero, Marco Camus (Aranzabe, 72'), César Moreno (Castillo, 58'); Omar. 1 - 0 Arenas Anartz; Sillero, Paul Álvarez, Pablo García, Zabaleta; Collado, Hidalgo (Lartitegi, 82'), Verde (Messina, 82'), Sustatxa (Mattheus, 72'), Babá; Álvaro Vázquez. Gol: 1-0, min. 33: César Moreno.

Árbitro: Víctor Broncano Suárez (comité extremeño). Amonestó a Guerrero, Omar, Yuste por el Ourense; y a Jon Sillero por el Arenas.

Los de Jon Erice mandaban con mucha claridad. El partido era prácticamente un monólogo de los de la margen derecha. Era cuestión de tiempo que las ocasiones fueran llegando. Y así fue, pero una vez más al histórico le faltó precisión para redondear sus acciones. Babá rondó el gol un par de veces, la más clara un disparo con mucha intención buscando la escuadra que se fue fuera por poco. También Paul Álvarez pudo marcar en un saque de esquina que cabeceó totalmente libre, pero el testarazo picado no cogió puerta.

Y como suele suceder, tanto perdonó el Arenas que lo acabó pagando. El Ourense, en la primera que tuvo, inauguró el marcador. Fue en una falta lateral colgada por Omar, el ex del Barakaldo Aymane Jelbat peinó en el área y César Moreno, en posición algo dudosa pero imposible de validar por esa ausencia de FVS, fue el más rápido para remachar al fondo de la portería. Los vizcaínos acusaron el mazazo, del todo inmerecido, y el cuadro gallego acarició su segundo gol antes del descanso. David Muñoz, en una rápida contra, se plantó en el área, pero mandó el balón al lateral de la red.

De más a menos

Tras el paso por vestuarios, el Arenas intentó mantener el dominio ejercido en el primer acto, pero el Ourense supo manejarse mejor en el verde, ayudado por su escueta pero suficiente renta en el luminoso. Los rojinegros llegaron menos veces a zonas de peligro, y siguieron igualmente muy desacertados en los metros finales.

Según avanzaba el crono, el Ourense se fue sintiendo más cómodo, hasta el punto de poder haber sentenciado el duelo en el último cuarto de hora. Anartz salvó un remate peligroso de Jerín y Kensly Vázquez, en una contra, mandó junto a la base del palo un disparo raso desde la frontal, en una contra de manual del conjunto gallego.

En los minutos finales, ya casi a la desesperada, el Arenas se volcó para tratar de rescatar aunque fuera un empate. Pablo García entró por banda derecha y puso un centro con mucha intención que el meta Álvaro despejó con Babá esperando para fusilar. En el rechace, Sillero enganchó un potente disparo lejano que sacó un defensor casi sobre la línea. Antes del final, el senegalés Babá le puso un balón franco a Álvaro Vázquez en primer palo, pero su remate de primeras se fue rozando la madera.