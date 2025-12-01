El Arenas da el paso adelante que necesitaba

Fernando Romero Lunes, 1 de diciembre 2025, 19:47 Comenta Compartir

El Arenas pudo al fin saborear el pasado sábado noche las mieles de un triunfo lejos de Gobela. Una victoria merecida ya con anterioridad en otros escenarios previos, pero que se acabó consumando en El Toralín ante la Ponferradina y festejada con efusividad sobre el verde tras un enorme trabajo colectivo. No era para menos. Los rojinegros habían logrado quitarse de encima una losa que les llevaba acompañando desde el inicio de curso y que les impedía dar un salto cuantitativo.

Aunque todavía coquetea con los puestos de descenso, que le acechan a tan solo dos puntos, marcado precisamente por el cuadro berciano, el Arenas ha logrado colarse en el nutrido grupo de equipos que ocupan una zona media de la tabla que no puede estar más comprimida y en la que enlazar dos buenos resultados de forma consecutiva es absolutamente vital.

Porque si la zona roja está cerca, los puestos cabeceros de la clasificación no quedan ya tan lejos para los areneros. El Bilbao Athletic, que ocupa la quinta plaza, en play-off, está solo cuatro puntos por encima de los de la margen derecha. Y el filial rojiblanco será precisamente el siguiente rival en pasar por Gobela, un derbi vizcaíno que se jugará en la matinal de este próximo domingo.

Un choque en el que el Arenas tratará de recuperar su solvencia como local tras el paso de un huracán llamado Tenerife y que a buen seguro será muy distinto al duelo del sábado contra la 'Ponfe'. Ahí, los rojinegros plantaron batalla y doblegaron a un rival hecho para estar mucho más arriba en la tabla pero que, por circunstancias, se ve peleando por otras cotas muy distintas.

Orgulloso

El tempranero gol de Álvaro Vázquez fue una señal de que el equipo estaba muy metido en el partido, aunque la ventaja durase luego muy poco. El postero tanto de Hidalgo, que lo intentó varias veces más a lo largo del partido, fue un merecido premio para el equipo que más lo intentó y más lo buscó.

«Es un resultado fantástico en un sitio maravilloso como este estadio, es un triunfo de una magnitud importante», lanzaba un exultante y afónico Jon Erice, quien destacaba que la victoria la habían logrado siendo «muy fieles a lo que hacemos habitualmente». El técnico del histórico ponía en valor no sólo la forma, sino también el fondo de lo que suponía sumar estos primeros tres puntos lejos de Gobela. «Lo veíamos venir, pero cuando llevas catorce jornadas sin ganar fuera de casa… en Avilés lo veíamos claro y no lo conseguimos, en Ourense lo veníamos claro y perdimos…», rememoraba.

«Hemos estado muy bien. Venimos aquí a jugar a tumba abierta, a mostrar a nuestros jugadores, que ojalá puedan tirar sus carreras hacia arriba a través del Arenas de Getxo. Tenemos chicos que tienen capacidad con el balón, capacidad técnica. Y luego tenemos un espíritu colectivo importantísimo», reseñaba un orgulloso Jon Erice.