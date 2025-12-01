El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los jugadores festejaron con euforia su victoria en El Toralín. Arenas Club

El Arenas da el paso adelante que necesitaba

El notable triunfo del histórico ante la Ponferradina confirma la línea ascendente del equipo

Fernando Romero

Lunes, 1 de diciembre 2025, 19:47

Comenta

El Arenas pudo al fin saborear el pasado sábado noche las mieles de un triunfo lejos de Gobela. Una victoria merecida ya con anterioridad en otros escenarios previos, pero que se acabó consumando en El Toralín ante la Ponferradina y festejada con efusividad sobre el verde tras un enorme trabajo colectivo. No era para menos. Los rojinegros habían logrado quitarse de encima una losa que les llevaba acompañando desde el inicio de curso y que les impedía dar un salto cuantitativo.

Aunque todavía coquetea con los puestos de descenso, que le acechan a tan solo dos puntos, marcado precisamente por el cuadro berciano, el Arenas ha logrado colarse en el nutrido grupo de equipos que ocupan una zona media de la tabla que no puede estar más comprimida y en la que enlazar dos buenos resultados de forma consecutiva es absolutamente vital.

Porque si la zona roja está cerca, los puestos cabeceros de la clasificación no quedan ya tan lejos para los areneros. El Bilbao Athletic, que ocupa la quinta plaza, en play-off, está solo cuatro puntos por encima de los de la margen derecha. Y el filial rojiblanco será precisamente el siguiente rival en pasar por Gobela, un derbi vizcaíno que se jugará en la matinal de este próximo domingo.

Un choque en el que el Arenas tratará de recuperar su solvencia como local tras el paso de un huracán llamado Tenerife y que a buen seguro será muy distinto al duelo del sábado contra la 'Ponfe'. Ahí, los rojinegros plantaron batalla y doblegaron a un rival hecho para estar mucho más arriba en la tabla pero que, por circunstancias, se ve peleando por otras cotas muy distintas.

Orgulloso

El tempranero gol de Álvaro Vázquez fue una señal de que el equipo estaba muy metido en el partido, aunque la ventaja durase luego muy poco. El postero tanto de Hidalgo, que lo intentó varias veces más a lo largo del partido, fue un merecido premio para el equipo que más lo intentó y más lo buscó.

«Es un resultado fantástico en un sitio maravilloso como este estadio, es un triunfo de una magnitud importante», lanzaba un exultante y afónico Jon Erice, quien destacaba que la victoria la habían logrado siendo «muy fieles a lo que hacemos habitualmente». El técnico del histórico ponía en valor no sólo la forma, sino también el fondo de lo que suponía sumar estos primeros tres puntos lejos de Gobela. «Lo veíamos venir, pero cuando llevas catorce jornadas sin ganar fuera de casa… en Avilés lo veíamos claro y no lo conseguimos, en Ourense lo veníamos claro y perdimos…», rememoraba.

«Hemos estado muy bien. Venimos aquí a jugar a tumba abierta, a mostrar a nuestros jugadores, que ojalá puedan tirar sus carreras hacia arriba a través del Arenas de Getxo. Tenemos chicos que tienen capacidad con el balón, capacidad técnica. Y luego tenemos un espíritu colectivo importantísimo», reseñaba un orgulloso Jon Erice.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  2. 2

    La presión policial en Bilbao extiende la delincuencia hacia otras localidades
  3. 3

    La refundación de Ikasle Abertzaleak provoca una tormenta en el mundo radical
  4. 4

    El Eibar ofrece al Athletic una «alianza» sobre su cantera en su nueva ciudad deportiva en Bizkaia
  5. 5

    Cuatro evacuados por el incendio en una nave del antiguo matadero de Zorroza
  6. 6

    Tragedia en Cabezón de la Sal: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  7. 7 «ETA mató a mi hermano y años después me exigieron dinero»
  8. 8

    Decenas de robos en coches con el método del proyectil, el mechero y las gomas
  9. 9

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  10. 10 Pradas: «Era absurdo esperar a Mazón. Si no cogía las llamadas ni sabíamos si iba a venir»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Arenas da el paso adelante que necesitaba

El Arenas da el paso adelante que necesitaba